Le rughe del viso sono inestetismi oppure segni? Ci indicano lì dove stiamo invecchiando oppure ci parlano del nostro carattere e della salute? Come possiamo immaginare, in ogni carattere del viso si nasconde un significato per la vita.

Oriente e Occidente si incontrano

La medicina occidentale in genere cura i sintomi. La medicina orientale le cause, secondo i trattati della medicina cinese e giapponese. Se hai mal di testa in Occidente prendi un paracetamolo. In Oriente, invece, un’erba per il fegato, per esempio.

Stessa cosa per le rughe. Qui da noi le rughe sono inestetismi dovuti all’invecchiamento, all’esposizione prolungata al sole, ai movimenti facciali ripetuti. Secondo la medicina orientale possono essere i sintomi di un problema di salute o un segno distintivo del carattere. Sulle rughe e come prendersene cura si può approfondire l’argomento cliccando qui.

In ogni carattere del viso si nasconde un significato per la vita. La fronte

Una fronte spaziosa e senza rughe indica un carattere aperto ed equilibrato. Tre linee orizzontali alla fronte e senza frastagliamenti sono segno di buona intelligenza, capacità e ordine mentale. Se, invece, le linee sono spezzate e vanno in diverse direzioni, allora è piuttosto una mente caotica. Due linee verticali fra naso e sopracciglia indicano irascibilità e problemi al fegato.

Gli occhi

Accanto agli occhi le rughe caratteristiche sono quelle chiamate a “zampa di gallina”. Indicano in genere problemi legati al fegato e anche problemi alla vista. In Oriente, l’occhio è legato all’organo del fegato. Le borse sotto gli occhi, in genere, indicano problemi renali e sono una stagnazione di liquidi nella zona sottocutanea.

Il naso

La punta del naso è legata al cuore. Se è grossa significa che il cuore fatica. Anche i bevitori, che hanno il naso violaceo a causa dei capillari, hanno il cuore sotto sforzo. Le rughe verticali, che dal naso si estendono alle estremità delle labbra, indicano invece un cattivo funzionamento dell’intestino.

Le labbra

Le labbra sono legate all’apparato digerente. Se, per esempio, il labbro superiore è gonfio, allora significa che la persona mangia più del dovuto. Se le labbra sono di colore scuro invece che rosa, c’è un problema di circolazione di sangue nel corpo, cosa che predispone a un cattivo funzionamento degli organi sessuali, secondo l’antica medicina giapponese. Naturalmente solo delle persone esperte e qualificate, come i medici, possono diagnosticare i problemi di salute del nostro corpo.