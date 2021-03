Iniziano le prime giornate primaverili che come ogni anno danno a tutti la speranza e la sensazione di un nuovo inizio. Ora più che mai non possiamo che accogliere questo spirito e farlo nostro, sperando in maniera decisa che la fine di quest’incubo sia più vicina di quanto sembra. Del resto le prime giornate di caldo ci fanno realizzare concretamente di come ci stiamo lasciando alle spalle la stagione fredda, con tutto quello che comporta. Ciononostante, per tanti le sofferenze legate al freddo non finiranno così facilmente.

Più degli altri

Sono diverse le persone a sentire il freddo in una maniera decisamente più forte rispetto alla media. Questi soggetti infatti non devono avere a che fare solo con i brividi e le sensazioni che il gelo porta, ma anche con tagli e segni che questa stagione lascia sulla loro pelle. Non solo mani e labbra screpolate, ma vere e proprie lacerazioni che, seppur piccole, rimangono molto fastidiose. Bene, a tal proposito oggi racconteremo di un rimedio della nonna noto a pochi, ma incredibilmente efficace. Infatti in moltissimi stanno scoprendo questo uso dello yogurt che lascia tutti affascinati.

Una proprietà rigenerante

Gli yogurt sono uno degli alimenti più diffusi nelle case degli italiani, e i motivi sono ben chiari. Si tratta infatti di un ottimo nutriente per la nostra dieta. Non a caso poco tempo fa abbiamo visto come anche quello che può sembrare uno scarto di questo alimento si rivela al contrario un ottimo aiuto. Per chi volesse approfondire è possibile cliccare qui. Oggi continuiamo a parlare dello yogurt, ma in questo articolo ci soffermeremo su un utilizzo che con la tavola non ha niente a che fare. Vediamo di cosa si tratta.

Infatti in moltissimi stanno scoprendo questo uso dello yogurt che lascia tutti affascinati. Come avremo capito dalla premessa possiamo beneficiare di questo alimento per lenire i tagli e le screpolature attorno alle labbra. Basterà prendere uno yogurt bianco e inserirvi all’interno uno o due cucchiai di miele. Mescoliamo il tutto e applichiamo il composto sul contorno delle labbra. Aspettiamo qualche minuto e risciacquiamo abbondantemente. Grazie all’azione antibatterica e lenitiva di questi alimenti potremo beneficiare di ottimi vantaggi, soprattutto se ne ripetiamo l’uso quotidianamente per qualche settimana. Provare per credere.