Quante volte ci siamo messi a viaggiare con la mente in posti paradisiaci molto lontani dai quali non volevamo più andare via? Con l’estate alle porte la voglia di partire e passare delle vacanze indimenticabili è sempre più forte.

Già in altre occasioni la nostra Redazione aveva permesso al proprio pubblico di sognare ad occhi aperti, descrivendo splendidi borghi da fiaba. Per non smettere di sognare, oggi tratteremo allo stesso modo di un altro paradiso naturale. E non serve girare tutto il globo per arrivarci, perché si trova proprio qui in Italia. In molti sognano questo luogo da cartolina immerso nel mare azzurro dove rigenerare mente e corpo lontani dal trambusto della città.

Un piccolo borgo dal grande fascino

Chi ama il mare non può davvero rinunciare a Scopello. Questo paesino si trova a circa 40 km da Trapani, nella zona a nord-ovest della Sicilia. Tra mare cristallino, spiagge incontaminate e imponenti faraglioni, è un luogo assolutamente imperdibile per una vacanza magica e rilassante.

Solo il borgo vale una visita. Attorno a Piazza Nettuno si innalzano edifici storici come Baglio Isonzo e Torre Bennistra. Addentrandosi per le vie del centro ci si perde poi in una fila di negozietti di souvenir e artigiani. Si consiglia una tappa al ristorante o in qualche alimentare per assaggiare i piatti tipici e più apprezzati della zona. Pietanze di pesce fresco, cous cous ma anche il celebre pane cunzato sono alcune delle prelibatezze del paese.

Le spiagge più belle

La Spiaggia dei Faraglioni, o spiaggia di Scopello, è tra le più belle e note dell’isola. Un mare stupendo e la bellezza dei faraglioni invitano a trascorrere molto tempo in questo posto. Interessante e suggestiva è anche la cala della Tonnara. Alla spiaggia vi si accede passando proprio per l’antica struttura adibita alla pesca, una delle più antiche dell’intera Sicilia. Scopello è poi a due passi dalla Riserva Naturale dello Zingaro. Tra i magnifici paesaggi e percorsi naturali che offre si possono raggiungere alcune calette con scorci sul mare da favola.

