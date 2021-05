“Per pranzo preparo un risottino al volo!”. Quando volte abbiamo detto o abbiamo sentito dire questa frase? Tante. Anzi, troppe. Perché non c’è niente di più sbagliato. Il risotto non è un piatto qualunque. Non è una bistecca da buttare sulla griglia e via. Fare il risotto è una vera e propria arte, che richiede tempo e dedizione. Nulla va lasciato al caso. E infatti, a tal proposito ne abbiamo parlato in questa guida.

Nella preparazione del risotto c’è però un passaggio che è più delicato di qualunque altro. Il momento della mantecatura col formaggio. In molti sbagliano ma per un risotto a regola d’arte degno dei ristoranti stellati bisogna aggiungere questo ingrediente solo al momento giusto.

Mantecatura

La mantecatura è l’ultima fase della preparazione di un risotto. Quella che lo rende cremoso. Non va fatta a fine cottura, ma poco prima che il riso sia del tutto cotto. Quando è ancora al dente. Così facendo, infatti, il condimento utilizzato riuscirà ad amalgamarsi bene al riso e agli altri ingredienti.

Possiamo utilizzare una noce di burro freddo o un filo d’olio. Meglio ancora, del buon formaggio. In base alla ricetta, possiamo scegliere tra del parmigiano o del pecorino grattugiati, ma anche qualche pezzetto di gorgonzola, crescenza, taleggio… Renderanno il nostro piatto più saporito e cremosissimo!

Attenzione alle dosi

Mai esagerare con le dosi del condimento per la mantecatura. Nel dubbio, procedere pian piano aggiungendone poco per volta. Se nonostante tutto il nostro risotto risulterà troppo compatto, aggiungere un poco del brodo vegetale utilizzato durante la cottura vera e propria.

Far riposare

Dopo la mantecatura, coprire con un coperchio e far riposare il risotto 1-2 minuti. In questo modo i sapori si assesteranno e anche gli ultimi amidi verranno rilasciati.

Scoperto che In molti sbagliano ma per un risotto a regola d’arte degno dei ristoranti stellati bisogna aggiungere questo ingrediente solo al momento giusto, ricordare che per apprezzare un risotto in tutta la sua bontà, lo dobbiamo servire ben caldo!

