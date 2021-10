È davvero recentissima la notizia che per la prima volta negli ultimi anni Amazon non è più sul trono delle vendite mondiali. Sorpassata forse a sorpresa da Tesla, colosso americano che si occupa di auto elettriche e invenzioni a dir poco mirabolanti. Uno sconto tra miliardari quello che vede impegnati Jeffrey Bezos ed Elon Musk. Non parliamo ovviamente di sorpasso per quantità vendute, ma per fatturati aziendali. Ovviamente Amazon vende migliaia e migliaia di articoli al secondo, mentre Tesla con un solo prodotto venduto copre l’intera giornata. E a proposito del colosso americano delle vendite online, in molti sbagliano a non approfittare di queste offerte di Amazon in queste ore della giornata. Vediamo assieme ai nostri Esperti come guadagnare approfittando della navigazione su Internet.

Quanto contano alla fine le spese di spedizione

Visto che Amazon si stava ritagliando una fetta enorme di mercato con le spedizioni a domicilio, ha pensato bene di inventarsi anche il costo zero. Con la formula “Prime”, abbiamo diritto a un abbonamento che non solo per buona parte degli articoli cancella le spese di spedizione, ma dà diritto a vedere anche i film gratuiti. Con una spesa che si aggira attorno ai 40 euro annuali, gli abbonati Prime avranno diritto a:

spese di consegna gratuite per buona parte dei prodotti più famosi;

visione gratuita del 60% del pacchetto film su Amazon Prime;

visione gratuita di molti big match della Champions League 2021/22.

Questa è una grande novità che sta facendo letteralmente decollare gli abbonamenti di Prime.

In molti sbagliano a non approfittare di queste offerte di Amazon in queste ore della giornata

Pensiamo quindi quanto potremmo potenzialmente risparmiare sulle spese postali di un articolo che vorremmo acquistare. E, la riprova, la possiamo avere tranquillamente, simulando un acquisto e inserendolo nel carrello. Potrebbe anche paradossalmente capitare di avere delle spese di spedizioni maggiori del costo del prodotto stesso.

Attenzione però che durante la giornata Amazon propone anche delle offerte su migliaia di prodotti a tempo limitato. Sono vere e proprie occasioni su prodotti anche di marca, con sconti reali anche del 30%. Sono chiamate anche “offerte del giorno”. Quando navighiamo, ricordiamoci di fare sempre un passaggio sul portale Amazon.

E non dimentichiamo la famosa tradizione americana applicata anche online delle super offerte del Black Friday e del Cyber Monday. In concomitanza con la famosa Festa del Ringraziamento made in USA, Amazon propone migliaia di prodotti a prezzi scontatissimi.

Approfondimento

Dall’America il modo migliore di guadagnare tanti soldi comodamente a casa con un sistema che quasi nessuno conosce