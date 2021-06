Condividere casa con un gatto ha i suoi pro e i suoi contro. Non a caso si consiglia, nel momento in cui si decide di voler adottare un felino, di considerare sempre tutte le conseguenze di una scelta del genere. Se infatti è vero che i gatti si dimostrano molto più indipendenti dei cani, bisognerà comunque spendere tempo e fatica per accudirli e per risolvere i problemi che creeranno. Soprattutto in termini di pulizia. A tal proposito, vediamo perché in molti puliscono la lettiera del gatto sempre con questo ingrediente ma senza considerare tutti gli spiacevoli rischi.

Una pulizia costante

Se infatti il cane fa i suoi bisogni all’esterno, per i gatti di appartamento la situazione è differente. A meno che non si disponga di un grande giardino infatti, per forza di cose si dovrà acquistare una lettiera. E ahimè è proprio questa a creare i maggiori problemi in termini di pulizia. Per tenerla profumata e pulita infatti necessita di un’attenzione costante, e soprattutto dei giusti rimedi naturali per essere disinfettata. Per questo motivo, vediamo perché in molti puliscono la lettiera del gatto sempre con questo ingrediente ma senza considerare tutti gli spiacevoli rischi.

Succo di limone

Uno degli alimenti preferiti per disinfettare e pulire diversi ambienti di casa è il limone, ed il suo succo in particolare. Se in molte occasioni si rivela una scelta giusta e assolutamente efficace, nel caso della lettiera purtroppo le cose stanno diversamente. Ed effettivamente non tutti ci pensano, ma il limone emana uno degli odori più odiati dai gatti. Difatti i felini non sopportano proprio questo agrume, e non a caso è utilizzato in molte occasioni come repellente.

Per questo motivo, se la lettiera sicuramente sarà disinfettata e pulita a dovere grazie al succo di limone, potremmo doverci trovare ad affrontare altre conseguenze. Come quella che porterà il gatto ad evitare di sporcare dove dovrebbe, ovvero nella lettiera, e preferire a questa altre parti dell’abitazione. Si tratta di un particolare a cui pochi fanno caso, ma che si rivela fondamentale da sapere per non doversi trovare ad avere problemi peggiori. Molto meglio dunque affidarsi all’acqua ossigenata, o all’aceto bianco, per pulirla e disinfettarla a dovere senza infastidire il micio.