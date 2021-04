La birra è tra le bevande più richieste e apprezzate al Mondo.

Sul mercato è diffusa di tutti i tipi, da quella bionda alla scura, o rossa e le marche che la distribuiscono sono tante.

Molto spesso può capitare di non berla tutta e di buttare ciò che resta nel fondo della bottiglia.

In questo articolo spieghiamo, perché in molti non conoscono ed è un vero peccato, gli straordinari, originali ed utili usi della birra avanzata.

Può sembrare incredibile, ma questa popolare bevanda può essere utilizzata per molte cose, dalla cura del corpo al giardinaggio e così via.

Utilizzata per i capelli

La birra può essere utilizzata come trattamento di bellezza per i capelli.

Per avere capelli lucenti e voluminosi, basta effettuare un lavaggio con la birra.

Lavare i capelli con lo shampoo, sciacquare e versare sulla cute un po’ di birra avanzata. Massaggiare e lasciare in posa per qualche minuto.

Sciacquare bene ed asciugare.

In questo modo i capelli terranno meglio la piega.

Utilizzata nel giardinaggio

Versare un paio di cucchiai di birra nel terreno del giardino o nel vaso aiuta a far crescere meglio le piante, e renderà il giardino più fiorito.

Inoltre è un ottimo antiparassitario e rimedio naturale per le lumache. Se vogliamo cacciare le lumache, poggiare accanto alla pianta interessata un recipiente con della birra. Le lumache verranno attirate dalla birra, e annegheranno nel piattino.

Il recipiente dovrà essere messo, ad un centimetro circa sotto il livello del suolo in modo che le lumache sporgendosi, cadranno all’interno.

Utilizzata per spegnere un incendio

La birra può essere utilizzata come se fosse un estintore di piccoli incendi, ad esempio quelli del motore di un’auto o i piccoli incendi che possono verificarsi con il barbecue, mentre arrostiamo.

Utilizzata per cacciare le vespe

Se posizioniamo dei contenitori con della birra in giardino, o all’aria aperta mentre stiamo pranzando, le vespe e le api saranno attratte dall’odore della birra e noi potremmo mangiare, senza essere disturbati.

Utilizzata per il bagno

Se versiamo un po’ di birra nell’acqua della vasca, renderemo la nostra pelle morbida e idratata grazie all’effetto del lievito.

Dopo aver fatto il bagno, risciacquare il corpo.

Utilizzata per la pastella

Se ci è avanzata un po’ di birra, utilizziamola per la pastella. La pastella alla birra è più leggera e compatta di quella preparata con il latte. È indicata per la frittura delle verdure, e poiché crea uno strato piuttosto compatto attorno ai cibi, fa in modo che questi non assorbano molto olio.