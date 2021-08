Si dice che le persone intelligenti pensino sempre al futuro e poco al presente. Ebbene, la frase in questione andrebbe bene in un discorso filosofico, ma è difficilmente adattabile alla vita di tutti i giorni. In particolare, quando arriviamo ad agosto, cerchiamo sempre di viverci fino all’ultimo raggio di sole i benefici dell’estate. L’autunno, però, arriverà e con esso il grigiore e le giornate fredde.

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo cercare di trovare un equilibrio tra questi due eccessi. Non dobbiamo certo pensare solo al futuro, ma nemmeno solo al presente. Con l’articolo di oggi, infatti, cerchiamo di dare al Lettore qualche consiglio sulle cose da fare ad agosto, in vista del cambio di stagione. Infatti, in molti non ci pensano ma quest’attività da fare ad agosto è perfetta per l’autunno.

Una questione di priorità e organizzazione

Diciamolo dubito. La cosa da fare ad agosto è una lista. Non tanto, o non solo, una lista della spesa per farci risparmiare, ma soprattutto una lista di priorità. Di solito, questo genere di cose le facciamo a capodanno, con tutti i buoni propositi per l’anno nuovo. Tuttavia, verso la fine di dicembre molto spesso siamo presi da feste, pranzi, cene e cibo. Abbiamo quindi poco tempo per pensare, per organizzarci e per programmare. Ad agosto no, siamo in vacanza e abbiamo tutto il tempo per pensare.

In molti non ci pensano ma quest’attività da fare ad agosto è perfetta per l’autunno

Di conseguenza, sarebbe il periodo perfetto per stilare le nostre liste. Possiamo farne una sui libri che vorremmo leggere prima della fine dell’anno. Potremmo, inoltre, fare una ricerca sul Web per trovare la palestra più economica vicino a casa nostra o cercare un’associazione per fare del volontariato. Riportare poi, ovviamente, tutto questo sulla nostra lista delle priorità. L’organizzazione nella vita è tutto, in questo modo potremo vivere un autunno d’oro e produttivo.