La pasta è uno degli alimenti principali della nostra dieta mediterranea. In Italia ogni famiglia ne consuma veramente tanta. Per essere più precisi, le stime ci dicono che l’Italia è il primo paese per consumo di pasta con 23,5 kg annui a testa. Un primato importante dato che altri paesi si fermano al massimo a 15 kg a testa.

La voce ‘pasta’ quindi è sempre presente nella nostra lista della spesa. Non facciamo in tempo a comprarla che di nuovo ritroviamo la dispensa vuota. Inoltre, siamo anche il paese che utilizza diverse varianti di pasta, di ogni tipo e per ogni gusto.

Al supermercato ci perdiamo fra gli scaffali del reparto pasta, proprio per l’ampia scelta disponibile. Se, poi, soffriamo di una particolare patologia oppure vogliamo scegliere il tipo di pasta meno calorico per la nostra dieta, entriamo in confusione.

In molti non ci fanno caso quando vanno al supermercato ma ecco qual è la pasta più adatta da scegliere in base alle nostre esigenze. Perciò se soffriamo di queste patologie ecco su quale tipo di pasta deve ricadere la nostra scelta. Per questo è sempre importante vedere nel dettaglio quale tipo di pasta scegliere come alternativa a quella di grano duro.

Diabete

Chi soffre di questa patologia sa già che bisogna limitare il consumo di carboidrati ad alto indice glicemico come la pasta ed il pane. Un’alternativa funzionale alla pasta di grano duro è la pasta integrale che possiede un indice glicemico minore rispetto a quella tradizionale.

Celiachia

Fino a pochi anni fa, il consumo di pasta e pane era bandito per chi soffriva di questa patologia. Oggi grazie al progresso scientifico i celiaci possono ritornare a gustare un buon piatto di pasta o una pizza senza nessun timore. Parlando proprio di pasta, se si soffre di celiachia la scelta da compiere al supermercato può ricadere sulla pasta di soia, naturalmente gluten-free.

Insufficienza renale

In molti non ci fanno caso quando vanno al supermercato ma ecco qual è la pasta più adatta da scegliere in base alle nostre esigenze, soprattutto se, a volte i nostri reni non riescono più a eliminare in modo corretto le scorie. Questo però non significa che dobbiamo rinunciare ad un buon piatto di spaghetti. In commercio esistono tantissime tipologie di pasta aproteica, che recentemente è possibile trovare anche al supermercato e non soltanto in farmacia.