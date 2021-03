Come tanti di noi sapranno saper conservare i cibi è molto importante per permettere loro di mantenere tutte le caratteristiche che possiedono. I rischi di conservarli in maniera sbagliata non sono solamente legati al fatto che potrebbero andare a male. Molti alimenti infatti potrebbero tranquillamente rimanere commestibili, ma presenteranno un sapore del tutto diverso, decisamente peggiore. Ecco che, quindi, conoscere i diversi sistemi di conservazione e, soprattutto, con quali alimenti utilizzarli, diventa fondamentale.

Una temperatura elevata

Come possiamo immaginare la maggior parte dei problemi legati alla cattiva conservazione di un cibo è causata dal calore. Levare un alimento dal frigorifero o dal freezer troppo presto, o decidere di non usare per niente questi strumenti, potrebbe essere in alcuni casi un errore. Quello di cui andremo a parlare, come avremo ben capito, ne è un esempio perfetto. Infatti in molti conservano la panna in questo modo ma stanno sbagliando di grosso.

Diversi problemi

Esistono alcuni alimenti che, più di altri, subiscono le variazioni di temperatura. Proprio per questo, a causa dell’estrema sensibilità, dobbiamo porre in loro una maggiore attenzione. Basta infatti un piccolo sbaglio, o semplicemente un calcolo errato dei tempi, per non poterli più utilizzare. Tra questi, ovviamente, vi è anche la panna da cucina. A tal proposito, oggi vogliamo parlare del giusto metodo di conservazione di questo alimento, e di come evitare di fare errori. Infatti in molti conservano la panna in questo modo ma stanno sbagliando di grosso. Effettivamente non sono pochi quelli che decidono di conservare la panna a temperatura ambiente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Vi sono spesso delle dispute su alcuni cibi e, in particolare, sul fatto che questi vadano in frigo o in dispensa. In questo specifico caso però, non può esserci discussione che tenga. La panna deve assolutamente essere conservata in frigorifero, e la temperatura non deve essere superiore ai cinque gradi. Altrimenti rischieremo che quest’ultima vada a male, ma non solo. A causa del calore i grassi e l’acqua si andranno pian piano a dividere, e questo ci creerà dei problemi in cucina. Infatti, non essendo abbastanza compatta, molto probabilmente non andrà a montarsi, causandoci non pochi inconvenienti. Ricordiamoci dunque che questo particolare alimento deve essere per forza di cose conservato in frigorifero, lontano da fonti di calore eccessivo.