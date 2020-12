Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È meglio congelare le verdure crude o cotte? Per risparmiare tempo, spesso ti tende a mettere gli ortaggi crudi in freezer. In molti congelano le verdure così, ma è un grave errore. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa svelano il perché.

Perché è meglio non congelare la verdura cruda

Mangiare frutta e verdura fresca è importante per la salute. Secondo gli scienziati, non introdurre questi alimenti nella dieta è pericoloso. Si tratta di uno dei tre errori a tavola che addirittura uccidono più del fumo. A volte, però, ci si fa prendere la mano con la spesa. Che fare se si compra troppa verdura? In questo caso, congelarla è una buona soluzione. Tra l’altro, conservare il cibo in freezer permette di mangiare sempre le proprie verdure preferite. Anche fuori stagione!

Tuttavia, è importante non conservare gli ortaggi crudi. In molti congelano le verdure così, ma è un grave errore. Infatti, si rischia che perdano colore, sapore e consistenza. Fanno eccezione cipolle e peperoni, che possono essere congelati anche da crudi. Che fare, invece, con le altre verdure? Fortunatamente, esiste una semplice tecnica per conservarle nella maniera corretta.

La miglior tecnica per conservare le verdure in freezer

Per mantenere fresche le verdure anche in freezer il segreto è sbollentarle. Questo processo, infatti, rallenta o blocca l’azione degli enzimi responsabili della perdita di colore, sapore o consistenza. Inoltre, sbollentare le verdure permette di eliminare residui e microrganismi. Ritarda addirittura la perdita di vitamine! Ecco i passaggi da seguire per congelare le verdure in modo corretto:

lavare la verdura;

tagliarla a pezzetti (questo passaggio è facoltativo, ma permette di velocizzare i tempi di preparazione dopo lo scongelamento);

immergerla in acqua bollente per 1-5 minuti (i tempi variano a seconda delle diverse verdure);

raffreddare le verdure in una ciotola con acqua e ghiaccio per bloccare il processo di cottura;

asciugare e mettere e nel congelatore.

In questo modo la verdura rimarrà croccante e gustosa, come se fosse fresca!