Ogni ambito della nostra vita segue delle regole non scritte che dobbiamo rispettare per evitare di cadere in errori grossolani. Può trattarsi di errori di stile, di bon ton o che rovinano oggetti e abiti.

Dalla moda alla tavola, ogni settore ha le sue norme che dobbiamo cercare di osservare al meglio.

Tra queste, oggi vogliamo parlare di un gesto molto semplice e apparentemente innocuo che forse commettiamo in tanti. Fa parte della nostra beauty care quotidiana ma non riguarda soltanto trucco e parrucco. Difatti, riguarda anche i nostri abiti, che rischiamo di macchiare e rovinare irrimediabilmente.

Vediamo di cosa si sta parlando e perché da questo momento presteremo molta più attenzione.

In molti commettiamo questo errore che potrebbe rovinare i vestiti e metterci in tremendo imbarazzo

I nostri esperti si sono soffermati su una cosa che ciascuno di noi fa praticamente ogni giorno: mettere il profumo. A differenza del passato, le confezioni più moderne hanno un vaporizzatore che ne facilita l’applicazione.

Se questo ha portato sicuramente dei vantaggi in termini di praticità, d’altra parte ha causato un piccolo problemino. Quando esistevano soltanto le classiche boccette senza lo spray, eravamo soliti versare un po’ di profumo sulle mani per poi applicarlo direttamente sulla pelle. Oggi le cose funzionano diversamente e quando spruzziamo il nostro prezioso liquido, lo facciamo senza far caso a dove indirizzarlo. Finiamo così per impregnare non solo la pelle, ma anche e soprattutto i vestiti, che potrebbero macchiarsi e danneggiarsi una volta per tutte.

Attenzione però, perché non è finita qua. C’è un altro intoppo che rischia di creare un gran disagio se ci troviamo in mezzo a tanta gente, scopriamolo subito.

Puzza e profumo

In molti commettiamo questo errore che potrebbe rovinare i vestiti e metterci in tremendo imbarazzo senza che ce ne accorgiamo. Sicuramente siamo persone molto pulite, attente all’igiene e disposte a lavarci anche 3 volte al giorno.

Ad ogni modo, i vestiti sono un’altra cosa rispetto alla nostra pelle ed ecco che qui non basta fare il bucato. Magari abbiamo appena lavato la nostra bella maglia, ma andiamo a cena fuori e si impregna di odori vari tra brace e frittura. In questi casi, il connubio tra la fragranza floreale e il pollo con le patate crea un mix letale per chi ci sta intorno. Ecco perché il nostro suggerimento è cercare di spruzzare sempre il profumo sulla pelle nuda e mai sugli abiti.

Piccoli consigli che salveranno i nostri indumenti e… la nostra faccia.