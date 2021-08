Dimagrire o comunque restare in forma è il sogno di praticamente tutti gli italiani. Certo, chi non amerebbe dimagrire senza troppi sacrifici, magari anche velocemente? In moltissimi tendono a credere a ogni forma di falsità che però consola. Bere l’acqua in un qualche momento della giornata, saltare la cena e altre dicerie che però non sembrano essere così veritiere e fondate.

Alcuni, invece, seguono i consigli dei nutrizionisti, altri dei medici. Queste sono le uniche possibilità che abbiamo per dimagrire stando in salute e assumendo tutto ciò di cui il nostro corpo ha bisogno. Tuttavia, le dicerie circolano velocemente e oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo smascherarne alcune. Infatti, in molti ci credono ma queste sono bufale che non servono a dimagrire.

Il parere degli esperti

In un recente articolo scientifico sono state elencate alcune falsità a cui normalmente la gente crede. Vediamole insieme, partendo dai carboidrati. Pare che moltissime persone siano convinte che eliminando i carboidrati si dimagrisca facilmente. Tuttavia, necessitiamo di assumerli e seguire una dieta sana ed equilibrata. Tra l’altro, ci sono alcuni alimenti molto positivi per il nostro corpo, come la frutta e la verdura che sono ricchissimi di carboidrati. Se andassimo a eliminarli, perderemmo dei nutrienti fondamentali per la nostra salute.

Secondo un’altra diceria, per dimagrire bisognerebbe sempre avere un po’ di fame. Certo, partiamo dal presupposto che cambiare dieta e assumere un altro tipo di alimenti può causare in un primo momento qualche conseguenza sul nostro corpo. Ovvero, certamente all’inizio abbiamo fame. Tuttavia, il nostro corpo ha la capacità di riequilibrarsi abbastanza velocemente e dopo poco più di una settimana tutto tornerà come prima. La regola fondamentale sta proprio nel non cercare di saltare nessun pasto. E, se proprio non riusciamo a fare a meno di qualche spuntino, preferire sempre la frutta.

In ultima analisi, ci tocca spendere due parole sul glutine. Si sta diffondendo una moda che vede molte persone evitare il glutine, pensando essere nocivo per la salute. Addirittura, alcuni pensano che sia una delle cause maggiori di ingrassamento. Tuttavia, pare proprio il contrario. I prodotti che non hanno glutine sembrano proprio essere più ricchi di calorie. Nel lungo periodo ciò potrebbe persino portare ad un aumento del peso.

