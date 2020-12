Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti di noi non hanno una vista perfetta, e ci tocca indossare gli occhiali. Anche se ci aiutano a vedere nitidamente quello che ci sta intorno, gli occhiali possono risultare una seccatura soprattutto quando si sporcano facilmente. La pulizia degli occhiali è un’operazione che bisognerebbe compiere con molta cura, ma purtroppo può capitare di svolgerla frettolosamente, e di compiere degli errori che potrebbero a lungo andare danneggiare i nostri occhiali. Per questo è importante sapere come prenderci cura al meglio degli nostri occhiali, che spesso sono stati un investimento importante. Il primo passo per mantenerli sempre limpidi e perfetti, è quello di asciugarli col materiale giusto dopo averli lavati. In molti asciugano gli occhiali con questo materiale, ma in realtà è un grave errore.

Non bisogna utilizzare la carta igienica

Quando i nostri occhiali sono ormai diventati talmente sporchi che un lavaggio è d’obbligo, spesso ci capita di asciugarli con il primo oggetto utile che ci troviamo sotto mano, prima fra tutte la carta igienica. In molti asciugano gli occhiali con questo materiale, ma in realtà è un grave errore. Non bisognerebbe mai asciugare gli occhiali con la carta igienica. Innanzitutto perché la cellulosa a lungo andare danneggerebbe i nostri occhiali, ma anche perché la carta igienica tende a lasciare residui sulle lenti, vanificando completamente i nostri sforzi per mantenerli puliti.

Cosa è meglio usare quindi per asciugare gli occhiali?

Meglio un panno in microfibra o cotone

Il materiale più indicato è certamente il piccolo panno in microfibra studiato apposta per la pulizia degli occhiali. Se non ce l’abbiamo a portata di mano, possiamo utilizzare un asciugamano pulito di cotone (non di spugna).

Per mantenere i nostri occhiali puliti più a lungo, è anche importante evitare che si appannino. A questo scopo esiste un trucco: possiamo utilizzare una piccola quantità di schiuma da barba, che fungerà da ‘antiappannante’ (la schiuma da barba è anche perfetta per evitare che lo specchio si appanni durante la doccia, ecco come utilizzarla).

Insomma: niente carta igienica, è meglio utilizzare un panno in microfibra o cotone.