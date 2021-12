In mezzo alle abbuffate di Natale e Capodanno ecco la pasta virtuosa che coi suoi nutrienti sarebbe amica del cuore

Inutile negare che in questi giorni ci stiamo proprio dando dentro con la tavola. D’altronde siamo italiani e, almeno in questo periodo dell’anno, ci va di mangiare bene. Non dimentichiamoci, però, di fare qualche passeggiata salutare per smaltire un po’ di chiletti di troppo. E assieme al movimento, mettiamoci anche qualche tisana di quelle giuste. Ecco la tisana poco conosciuta ma ricchissima di antiossidanti che ci aiuterà a digerire e prendere sonno dopo pranzi e cene. Un suggerimento che abbiamo lanciato ai nostri Lettori, sperando di fare loro cosa gradita. Ma in mezzo alle abbuffate di Natale e Capodanno ecco la pasta virtuosa che coi suoi nutrienti è amica del cuore. Gli ingredienti giusti con i nutrienti al posto giusto.

Optiamo per quella integrale

Per la nostra ricetta, anticipiamo subito che andremo a scegliere la pasta integrale. Ricca di fibre e minerali è quello che ci vuole per dare una scossa all’intestino e migliorare la circolazione:

400 grammi di penne integrali;

una cipolla;

1 pomodoro;

2 zucchine;

una carota;

3 cucchiai di pane grattugiato;

olio Evo;

sale e pepe;

cannella.

Assolutamente semplice la nostra pasta, ma anche particolarmente piacevole e la prepareremo con questi passaggi:

prendiamo la carota e le zucchine e mettiamole a bollire nell’acqua salata;

lasciamo che cuociano un’oretta e teniamo da parte il brodo naturale che hanno formato;

prendiamo la cipolla, tagliamola a fettine e prepariamo il soffritto con l’olio, il sale e il pepe, aggiungendo anche il pomodoro sempre tagliato a pezzetti piccoli;

nel frattempo. mettiamo a bollire l’acqua della pasta;

frulliamo le nostre verdure e creiamo una crema vegetale;

tostiamo con un goccio d’olio il pane grattugiato per un paio di minuti, spolverando con un pizzico di cannella;

scoliamo la pasta e facciamola saltare con la crema di verdure, aggiungendo il pane grattato e spolverando con abbondante formaggio grattugiato.

Nella nostra ricetta è presente la cannella, spezia che la scienza riterrebbe un’ottima alleata per mantenere equilibrata la glicemia del sangue. Come sottolineato anche nello studio allegato.

