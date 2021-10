Il prossimo fine settimana come tutti sappiamo sarà anche la festa di Halloween. Pur non appartenendo alla nostra tradizione è comunque entrata nelle nostre case. Saranno nuovamente protagonisti i nostri bambini che finalmente torneranno a festeggiare assieme questa ricorrenza. Stiamo vedendo in questi giorni molte ricette perfette per questo periodo dell’anno, soprattutto con torte e biscotti. Vedremo invece in questo articolo quello che è ritenuto il piatto di Halloween più cucinato al Mondo, rivelandosi una vera e propria sorpresa. In Italia nessuno lo conosce ma è uno dei piatti di Halloween più cucinati al Mondo.

Dall’Irlanda ancora una volta ecco partire una tradizione

La gravissima crisi economica che colpì a più riprese la splendida Irlanda nei secoli scorsi ha portato la gran parte dei suoi abitanti a emigrare. Tantissimi quelli che si sono riversati negli Stati Uniti, portando molte tradizioni culinarie, soprattutto a base del tubero nazionale: la patata. Pochi sanno però che la festa di Halloween nasce proprio nella tradizione gaelica irlandese. Venne esportata sul suolo americano all’inizio del diciannovesimo secolo. E proprio a questo periodo deve la sua nascita la ricetta del Colcannon.

Parliamo ovviamente di una ricetta povera, che ha per protagonisti degli alimenti classici dei periodi di carestia:

patate;

cavoli o verze;

cipolla.

Aggiungiamoci anche il latte e il burro che anche nella verde Irlanda rappresentavano comunque una ricchezza per chi possedeva almeno una mucca. Il Colcannon è un piatto tipico invernale che nasce come pietanza unica e che adesso viene invece servito come contorno per le carni.

Gli ingredienti della ricetta originale

Trattandosi di una ricetta molto povera, ci serviranno questi semplicissimi alimenti:

1 kg circa di patate;

400 grammi di verze o cavolfiori;

3 cipolle;

burro e latte;

olio;

sale e pepe.

Le fasi di preparazione della ricetta

Ecco come preparare velocemente questo purè:

lessiamo in maniera tradizionale le patate, tagliandole poi in pezzetti e salandole;

laviamo la verza, preferendola al cavolfiore nella ricetta originale, eliminando le foglie più dure e la base. Tagliamola come le carote julienne;

facciamo la stessa cosa con le cipolle, sminuzzandole per bene;

prendiamo una casseruola, e con un filo di olio extravergine, scottiamo per una decina di minuti la verza;

versiamo quindi le cipolle tritate, aggiungendo di seguito del latte e le patate, facendo pressione per schiacciare tutto nel tegame;

cuociamo a fuoco basso mescolando continuamente come se stessimo facendo il purè di patate;

quando il purè si sarà addensato, versiamolo in un’insalatiera, formando un vulcano, nel cui cono inseriremo un pezzo di burro diviso in due, che si fonderà col calore del purè.

La ricetta è molto piacevole da gustare con delle bruschette o dei crostini dorati.

