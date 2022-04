Percorrendo la via che da Siena porta a Roma, ancora dentro il territorio toscano, si passa vicino a un luogo mistico quasi magico. Dove il verde delle incantevoli colline della Val D’Orcia si mischia con il giallo della creta senese, qui sorge l’Abbazia del Monte Oliveto. Questo complesso monumentale, che non ha eguali al Mondo, merita una visita di una giornata e magari anche un fine settimana.

Percorrendo la via Cassia, che congiunge Firenze a Roma passando da Siena e Viterbo, prima di Buonconvento, si trova il bivio della provinciale 451. Percorrendola si giunge in un luogo meraviglioso, sospeso nel tempo, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Il monastero si trova in località Chiusure di Asciano. Bernardo Tolomei, poi divenuto beato, fondò questo edificio poco dopo il 1300. Insieme a lui anche due figli di famiglie nobili del tempo, Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini.

In Italia, in un luogo mistico e quasi magico, sorge un’abbazia dalle caratteristiche uniche al Mondo

L’abbazia, immersa in un bosco di cipressi, querce e pini, è considerata uno degli edifici più importanti della Toscana per le numerose opere d’arte. Il chiostro, lo spazio attraverso il quale si accede all’edificio religioso, è considerato una delle perle dell’abbazia. Al centro si trova la statua di San Benedetto a cui si rifà l’ordine dei monaci che qui vi risiede da 700 anni. Il visitatore, sotto i loggiati che delimitano questo spazio, può ammirare gli affreschi sulla vita di San Benedetto, del Signorelli e del Sodoma.

La messa è un evento unico anche per chi non è credente. Durante alcune liturgie è possibile ascoltare gli antichi e affascinanti canti gregoriani che risalgono alla chiesa delle origini. L’appellativo deriva dalla tradizione che vuole in Papa San Gregorio Magno il loro inventore. Antoine de Saint-Exupery, l’autore del Piccolo Principe, scrisse: “Non c’è che un problema: far piovere sugli uomini qualcosa che assomigli al canto gregoriano”.

Chi desidera immergersi integralmente nella vita monastica per più di un giorno, qui può trovare ospitalità per un ristoro fisico e spirituale. L’abbazia dispone fino a 25 posti letto, in stanze singole e doppie. Ma il monastero ha un’area riservata anche per il pernottamento in tenda.

Dormire in un monastero a picco sul mare

Per dormire in Italia, in un luogo mistico come un monastero o in un convento, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Anche in Liguria, nelle Cinque Terre, c’è un convento di frati Francescani, che offre ospitalità. Sorge su una rocca a picco sul mare. Si può dormire in una delle celle adibite agli ospiti. Al mattino, guardando dalla finestra si rimane senza fiato per la vista sul mare senza paragoni.

Dunque, in Italia, in un luogo mistico e quasi magico, è possibile vivere l’esperienza di trascorrere qualche giorno in un convento, magari un weekend lontani dalle frenesie quotidiane per più giorni, è sempre più diffusa. Sul web è facile trovare monasteri e conventi che offrono ospitalità.

Approfondimento

Chi ama i borghi e le atmosfere medievali questo luogo tra Firenze e Pisa regalerà emozioni e suggestioni che lasceranno a bocca aperta