In Italia gli evasori fiscali che lavorano senza pagare le tasse sono tanti: come mai nessuno li vede? Che in Italia l’evasione fiscale sia alta lo sanno tutti. Il percepito è maggiore di più del 100% rispetto a quanto rilevato ufficialmente dalla Banca d’Italia. Ogni anno le tasse non pagate si portano via circa 110 miliardi di euro. Che sono circa 4,5 manovre di bilancio. Le vecchie Finanziarie, per darvi un’idea. Ogni anno se ne vanno in tasse non pagate quasi 5 manovre di bilancio. Che poi sono circa il 4,3% del debito pubblico. Una cifra spaventosa. Per darvi un’idea, se quei 100 miliardi fossero recuperati, in 22 anni il debito pubblico sarebbe annullato.

Quindi capite che danno enorme fa chi non paga le tasse alla collettività? Meno tasse pagate significano innanzitutto meno servizi. Perché lo Stato ha a disposizione meno risorse per restituire ai cittadini onesti quanto richiesto attraverso l’erogazione di servizi. Servizi di cui usufruiscono anche gli evasori, ovviamente. Anche perché nessuno ti chiede la cartella esattoriale quando tu dovessi essere ricoverato. Estromettendoti dalle cure, giustamente, se le tasse non fossero state pagate.

Qualcuno una volta disse che l’Italia è una nazione che si regge sul lavoro in nero. Duole dare ragione a questa visione. Tanto più drammatica in quanto vera. E lo stiamo vedendo bene in questi mesi. Dopo la riapertura post lockdown. Molte attività restano chiuse. Chi ha riaperto lavora a mezzo servizio. Come si fa ad andare avanti se non sottraendo risorse allo Stato? E’ l’unico metodo che molti stanno attuando, senz’ombra di dubbio. Dite che stiamo esagerando? E noi vi rispondiamo chiedendovi dov’è la protesta per le strade. La protesta per sussidi che molti devono ancora vedere. Per la Cassa Integrazione che a molti deve ancora essere pagata. Per le garanzie statali che in banca non sono accettate. E per molto altro. Purtroppo abbiamo ragione noi. E’ il nero che fa sopravvivere la nazione.

Ma se ci sono anche le cifre ufficiali a dimostrarlo, come mai nessuno rintraccia gli evasori? Non è vero che non vengono rintracciati, anzi. Ogni anno le forze dell’ordine recuperano miliardi di tasse non pagate all’erario. E’ che sono troppo pochi per il numero di persone e d’imprese d’Italia. E che sono moltissimi i piccoli evasori rispetto ai grandi. Ma i grandi fanno molta più notizia. E si parla solo di quelli. Mentre è l’enorme massa dei piccoli che compone oltre l’80% della cifra precedentemente evidenziata come evasione fiscale. E questi sono molto più difficilmente individuabili. In particolar modo se si tratta di ditte individuali o di lavoratori autonomi.