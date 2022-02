In Italia abbiamo una città fiabesca ricca di cultura e arte dove ammirare la fioritura dei tulipani spendendo poco anche per mangiare

La primavera si avvicina e già i primi giorni di sole fanno sognare weekend in meravigliose città. Senza che ce ne rendiamo conto, eccoci alla ricerca delle varie offerte turistiche. Per chi è amante della natura, la primavera è il periodo migliore per ammirare le sue bellezze e perdersi in lunghe passeggiate. Si pensi alla Valle del Mis, dove ammirare cascate e piscine naturali mozzafiato. Ma oltre alle bellezze naturali, per chi vive nel bel Paese, ci sono anche tanti borghi caratteristici da visitare. Per gli amanti dei fiori, inoltre in Italia abbiamo una città fiabesca ricca di cultura, musica e arte dove ammirare addirittura la fioritura di coloratissimi tulipani.

Si tratta della bellissima città di Spoleto in provincia di Perugia, con un centro storico davvero caratteristico, ricco di chiese e palazzi da visitare. Ha origini molto antiche, risalenti al VII secolo a.C. Da vedere, in questa splendida città c’è davvero tanto, a partire dai luoghi di culto. Come, giusto per elencarne qualcuno, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, l’Abbazia di San Giuliano, la Basilica di San Gregorio Maggiore Salvatore. Per non parlare poi degli antichi Palazzi e della Rocca Albornoziana che domina la città, dalla sommità del colle Sant’Elia, con bellissimi affreschi del ‘400.

In questa meravigliosa città si svolge annualmente anche una manifestazione internazionale di arte, cultura e spettacolo, ovvero il Festival dei Due Mondi. Quest’anno la manifestazione tornerà dal 24 giugno a 10 luglio 2022 per ospitare tanti artisti di calibro internazionale. Altra caratteristica allettante della città è la cucina e i prodotti di gastronomia. Si pensi al vino, al tartufo, i salumi di Norcia, il vino e l’olio extra vergine d’oliva. Basterà consultare vari siti web per scegliere i ristoranti migliori e a buon prezzo.

Inoltre, se amiamo i tulipani, non dovremo necessariamente andare in Olanda per vederli. Infatti Spoleto che sarà protagonista del Tulipark, un vero e proprio vivaio di tulipani.

Da fine marzo per ben 4 settimane circa sbocceranno 100.000 bulbi piantati a Baiano di Spoleto, nell’area della villa Leonetti Luparini. Questa infatti ospiterà la quarta edizione del Tulipark. In un’area di circa 15.000 metri quadrati si assisterà alla meraviglia dei tulipani sbocciati.

È un vero e proprio giardino di tulipani, dove i visitatori potranno raccogliere direttamente i tulipani. Teatro di questa meraviglia, oltre a Spoleto saranno anche Roma e Bologna. Per quanto riguarda il costo dei biglietti ed eventuali prenotazioni può consultarsi il sito Tulipark.it.

