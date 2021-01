Anche se il garage è proprietà privata non è detto che sia possibile usarlo per qualsiasi impiego ci venga in mente. La legge pone dei limiti. Per questo in garage non si può fare quello che si vuole.

Senz’altro è possibile trasformare il garage in una piccola stanza per hobby. É un uso che non altera la destinazione urbanistica di quel locale. Via libera a modellismo o lavori con la creta. Benissimo anche il tavolo da ping pong. Attenzione solo al consumo di energia elettrica. Se il garage diventa una saletta ricreativa molto usata il consumo di energia non sarà più quello di un normale garage. Il condominio potrebbe protestare. Le soluzioni solo solo due. Se la posizione del garage lo permette sarà bene collegare la luce e le prese direttamente all’impianto elettrico privato dell’appartamento. Se questo non è possibile si potrà installare un contatore separato per l’energia elettrica di quel locale. L’amministratore procederà alla lettura dei consumi e li addebiterà solo a quel condomino.

Può venire in mente di suonare in garage con una band di amici. Qui le regole da rispettare sono due. Primo il regolamento condominiale, che potrebbe prevedere orari di riposo e di silenzio. Inoltre è da rispettare anche l’art. 844 Codice Civile che vieta immissioni che superino la normale tollerabilità. Si può pensare di insonorizzare le pareti del locale anche con economiche soluzioni dei negozi di bricolage.

Per trasformare il garage in un locale abitabile è invece necessario rispettare le normative edilizie ed urbanistiche del Comune. Il locale deve avere la grandezza minima sufficiente per le unità abitative monolocali. Poi occorrerà la pratica in Comune per ottenere il cambio di destinazione d’uso. L’abitabilità verrà concessa solo se il locale rispetta le normative igienico sanitarie. Per esempio dovrà avere una finestra e andrà dotato di un wc. Altrimenti il proprietario incorre in un abuso edilizio.

Infine occorrerà provvedere alla variazione dei millesimi in condominio. Il proprietario che trasforma il garage in un ambiente abitabile avrà aumentata la superficie abitativa e vedrà i millesimi maggiorati.