Senza menzionare i soliti risotti o la comunissima pasta, i modi di utilizzare questa materia prima in cucina sono davvero tantissimi. Molto dipende anche dalla specifica varietà di funghi raccolti o acquistati, ma le ricette che ne esaltano il sapore sono tutte davvero speciali.

Tra porcini, chiodini, pioppini o champignon, la scelta è molto vasta. Allora per cotture in forno o padella, ecco 8 gustosissime idee per cucinare i funghi in modi incredibilmente appetitosi. Per mettere d’accordo proprio tutti. Non resta che sfoderare padelle e aromi per tirare fuori piatti straordinari e abbinamenti impeccabili.

Come cucinarli freschi, secchi o surgelati in tante ricette buonissime

La prima idea è perfetta per tutte le specie di funghi. Tuttavia, i migliori risultati sembrano possibili con l’utilizzo del fungo porcino. Non per forza esso deve rappresentare il protagonista del piatto, perché potrà tranquillamente condividere questo ruolo con un taglio di carne come il filetto.

Un’ottima ricetta è, infatti, il filetto di suino ripieno di noci, pancetta e funghi porcini. Basterà solo tagliate il filetto per renderlo piatto e farcirlo con una tasca da pasticcere. Poi occorrerà legare il tutto con dello spago da cucina, arrostire in padella per alcuni minuti e poi cuocere in forno.

In alternativa, è possibile usare i funghi porcini per preparare il ripieno di gustosi fagottini di crepes. Dopo aver preparato queste ultime, basterà solo unire i porcini a una fonduta di formaggio e chiudere il fagotto con dei fili di porro.

Possiamo, poi, prepararli fritti o ripieni, in particolare quando si tratta di champignon o plerotus. E forse molti non sanno della semplicità con cui coltivare i funghi champignon in giardino.

Molte tipologie di fungo sono perfette anche da preparare sott’olio. In questo caso, occorrerà pulirli e cuocerli e poi sistemarli in vasetti ben sterilizzati.

Sono buonissime anche le lasagne con i funghi e la besciamella alla noce moscata e anche i funghi in padella con pomodorini.

Ma per stupire grandi e piccini basta preparare gustosissime polpette di funghi, super croccanti e golose. Si tratta anche di una ricetta perfetta per chi segue regimi di dieta vegetariana, ottima sia come idea per l’antipasto che come un secondo sfizioso. Ed è possibile cuocerle in forno o friggerle in padella.

Chi tiene alla linea deve invece provare assolutamente queste polpette che hanno solo 20 calorie a morso e nascondono un ingrediente speciale.