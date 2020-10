Niente da fare. Il Decreto emanato oggi ha deciso che le palestre possono andare avanti, mentre le discoteche restano ancora chiuse. Mentre il mondo della danza riprende timidamente a lavorare nei teatri, gli italiani, per ballare, si stanno sempre più rivolgendo alle scuole. I corsi di hip hop, afro e jazz sono full.

Ultimamente spopola pure la danza classica per adulti. Piccoli gruppi, al maschile e al femminile, che si alternano con turni no-stop nelle scuole di tutta la Penisola. La gente arriva dall’ufficio, dallo smart working, dal negozio, dalla catena di montaggio, dalla banca e dal cantiere.

E, pure in pausa pranzo, si infila le scarpette da mezza punta. Per regalarsi un’ora di fatica, di gioia e benessere. Ma in distanziamento e a suon di musica. Anche se non lo aveva mai fatto. Da Bolzano a Napoli, si replica la formula di corsi per senior lanciata della Royal Academy of Dance. La redazione Lifestyle di Proiezioni di Borsa vi spiega cosa possiamo fare sul parquet dopo i 40 anni.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Un sogno nel cassetto che diventa realtà

In forma dopo i 40 anni con la danza classica. I più entusiasti sono i principianti che chiedono un corso base, a partire dalle classiche posizioni alla sbarra. Sono uomini e donne che realizzano (finalmente) un sogno tenuto nel cassetto per troppo tempo. Muoversi con grazia a suon di musica. Ridurre la cellulite senza annoiarsi. Si inizia da zero a Padova, a Roma, a Padova, a Ferrara e Milano. Dove vive Alina Quintana, una delle pioniere dei corsi per senior, autrice di un bestseller sulla danza over 50. Tiene corsi a 300 donne, tra Milano e Barcellona e non la ferma neanche la pandemia.

In forma dopo i 40 anni con la danza classica

Ma esistono anche i corsi avanzati per i ‘cigni d’argento’. Ovvero coloro che hanno danzato per molti anni, quando erano giovani. E poi avevano attaccato le scarpette a un chiodo. Caterina Colombini, a Belgioioso, insegna a lady e senior da 8 anni. “A tutti i livelli – spiega – i benefici per il corpo maturo derivanti dal balletto classico in termini di movimento, postura, elasticità e coordinazione, sono evidenti e oggettivi”. Questo tipo di corsi offre anche ore dedicate alla cultura musicale e alla storia del balletto.

Le community di ‘cigni d’argento’

Gli studenti si ritrovano due volte alla settimana, per restare in forma dopo i 40 anni con la danza classica. Ma fanno anche altro: vanno a vedere spettacoli e festival. Seguono sui social le ètoiles mondiali della danza come Roberto Bolle o Eleonora Abbagnato. La vecchia e nuova passione per la danza ha dato vita a vere e proprie community di ‘cigni d’argento’. Che in questi mesi si sono collegate tra loro a livello internazionale.