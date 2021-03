Le motorizzazioni diesel e benzina corrono seri rischi di scomparire definitivamente. Purtroppo in Europa circola una notizia choc per il settore automobilistico. Sul mercato europeo si stanno creando le condizioni per far crescere le motorizzazioni alternative per combattere seriamente la preoccupante situazione dell’inquinamento atmosferico. Ebbene in questo ampio discorso, le auto elettriche e ibride potrebbero sfruttare grandi benefici perché motorizzazioni a bassi contenuti di emissioni inquinanti.

Dunque man mano, le altre tipologie di motorizzazione, oggi più diffuse, dovranno cedere il passo, per lasciar spazio a veicoli amici dell’ambiente.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

Fino a quando potranno essere vendute le auto?

Perciò l’Europa deve prendere una decisione e fissare una data precisa per vietare la vendita di mezzi alimentati a gasolio e benzina sul territorio degli Stati membri. Parallelamente nove Nazioni, più sensibili ai temi ambientali, hanno prodotto formale richiesta alla Commissione Europea di dar seguito a quanto stabilito.

Purtroppo il mondo dei trasporti gioca un ruolo fondamentale nella lotta alla riduzione delle emissioni di gas serra. Dunque stabilire il cronoprogramma significherebbe eliminare gradualmente tutti i mezzi di trasporto che hanno motori endotermici.

La Danimarca chiede di velocizzare

I danesi chiedono un’accelerazione per il trasporto stradale verso la transizione verde. Perciò, i produttori di automobili vanno avvisati per tempo in modo da adeguarsi alle nuove normative.

Intanto, ora, si stanno rivedendo i limiti sulle emissioni di CO2. A quanto pare entro giugno l’Europa potrebbe presentare il nuovo quadro regolatorio. L’orizzonte è di ridurre i gas serra di almeno il 55% entro i prossimi nove anni e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Le pressioni di Nove Stati

Per i nove Stati non c’è altro tempo da perdere e perciò chiedono urgenti misure per centrare l’obiettivo futuro. Anzi questi Stati, addirittura, chiedono l’autorizzazione a poter prendere decisioni in autonomia per vietare la vendita di veicoli a benzina e diesel sul proprio territorio.

In Europa circola una notizia choc per il settore automobilistico

Dunque le case automobilistiche produttrici di motorizzazioni a diesel e benzina corrono seri rischi di non poter vendere più le auto in giacenza a breve termine.