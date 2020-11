Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non ci sono grandi novità per quanto riguarda i mercati. Anzi, a guardare bene quello che accade sui listini, si nota che in Europa brilla solo il Dax. Ma la vera notizia è un’altra e cioè che nonostante il calo di queste ore e le tensioni dettate dal binomio Covid-elezioni Usa la chiusura del mese di novembre appare più che ottimale. Il tutto mentre in queste ore andrà di scena l’Opec+ con la riunione dei suoi membri.

I listini internazionali

Sui listini internazionali, come detto, in Europa brilla solo il Dax. Infatti alle 15.35 l’indice tedesco guadagna lo 0,7% mentre il Cac 40 francese inaugura la serie di listini in calo con un -0,06%. In negativo anche il Ftse 100 (-0,3%). Dall’altra parte dell’oceano Wall Street, dopo la pausa del Giorno del Ringraziamento e la mezza giornata del Black Friday, vive un inizio settimana molto simile a quello europeo. Infatti l’S&P 500 arriva a perdere in inizio di apertura, lo 0,37%. Segno meno anche per il Dow che arriva a -0,8%. Solo il Nasdaq riesce a salvarsi. Ma solo in apparenza. Infatti l’indice tecnologico orbita intorno alla parità.

I rating degli analisti

Per quanto riguarda il Ftse Mib, alle 15.40 registra un passivo dello 0,1%. Guardando ai rating degli analisti, è da segnalare il report di Goldman Sachs (NYSE:GS) che consiglia di comprare (rating buy) Anima (4,30 euro), Banca Generali (31 euro) e FinecoBank (14,20 euro).

Gli eventi più importanti nel calendario

Agli orari prefissati si può consultare il calendario macroeconomico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati più interessanti pubblicati oggi sono da evidenziare i numeri dell’inflazione italiana. I prezzi al consumo a novembre hanno visto un aumento dal precedente -0,3% all’attuale -0,2% nel raggio a/a. Non così in Germania dove invece, sempre sullo stesso raggio, si è invece visto un andamento inverso: il precedente -0,2% è diventato, a novembre, -0,3%.