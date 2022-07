Quando arriva l’estate si mettono subito da parte i cibi che fanno ingrassare. Tutti vogliono sfoggiare la migliore linea ma soprattutto la forma migliore. Così si cerca di introdurre meno grassi e meno zuccheri nell’alimentazione.

Inoltre alcuni alimenti ritenuti a torto invernali, molti li scartano. Sono i legumi, come i fagioli e le lenticchie. Con le loro proteine vegetali, possono aiutare a ridurre il consumo di carne rossa. Inoltre, in estate è meglio rinfrescarsi con alimenti ricchi di acqua, come le verdure e la frutta di stagione.

Possiamo gustare i gelati, un vero sollievo quando fa molto caldo. Da preferire sono i sorbetti alla frutta, che sono più leggeri rispetto ai gusti classici.

Per quanto riguarda l’alimentazione in estate prepariamo fiori di zucca fritti e altre ricette. I fiori di zucca dovrebbero essere un prodotto da buttare. Sono la parte maschile della pianta di zucchine. Il frutto della zucchina invece è la specie femminile.

Possiamo preparare i fiori di zucca in diversi modi rendendoli gustosi e leggeri. Sarà un modo per valorizzare meglio questo ortaggio di stagione. Anche se con l’inizio dell’estate si trovano gli ultimi fiori di zucca, con la coltivazione in serra sono abbastanza reperibili.

In estate prepariamo fiori di zucca fritti e al forno con queste gustosissime ricette, leggere e veloci

Le frittelle di fiori di zucca sono facili e veloci da realizzare. La ricetta è ben nota. Dapprima si prepara la pastella. Puliamo 8 fiori di zucca tagliando anche la base. In una ciotola mettiamo 2 uova e mezzo cucchiaino di sale. Poi aggiungiamo 4 cucchiai di olio di semi e mezzo bicchiere d’acqua. Versiamo in una ciotola anche mezza bustina di lievito istantaneo.

Mescoliamo e poi aggiungiamo 220 grammi di farina. Mescoliamo ancora fino ad ottenere una morbida pastella. A questo punto aggiungiamo anche i fiori di zucca tagliati a pezzetti.

Ora aggiungiamo olio per friggere in padella e, quando è caldo, l’impasto. Lo faremo con mezzo cucchiaio di impasto per volta. Il livello dell’olio deve essere tale da coprire le frittelle. Quando queste saranno ben dorate allora le toglieremo dalla padella, adagiandole su dei fogli di carta assorbente.

La ricetta al forno

Per preparare i fiori di zucca al forno iniziamo con la pulitura, ma non si devono tagliare alla base. In una ciotola mettiamo 100 grammi di riso basmati cotto. Scegliamo il basmati perché è considerato il più leggero tra tutti i risi. Aggiungiamo della mortadella a dadini e delle olive tagliate a pezzetti. Mescoliamo la farcitura, che andiamo ad aggiungere all’interno dei fiori. Li chiudiamo attorcigliando leggermente la parte più alta.

Ora passiamo a turno i fiori di zucca prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Li sistemeremo di seguito su una leccarda con carta da forno. Versiamo un filo d’olio di oliva e li facciamo cuocere a 180 gradi per poco più di 30 minuti.

Due ricette a base dei fiori di zucca da leccarsi i baffi.

Approfondimento

