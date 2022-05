Il caffè è una di quelle bevande di cui l’italiano medio non può fare a meno. Per colazione, a metà mattina o subito dopo pranzo per non cadere vittima del sonno. C’è chi lo ama ristretto, chi doppio e qualcuno ha iniziato a berlo allungato all’americana. Altri preferiscono solo e sempre il profumo della moka di casa appena fatta.

Con l’arrivo dell’estate, però, si sente il bisogno di bere qualcosa di più rinfrescante e che possa aiutare a combattere il caldo. I greci hanno risolto questo problema da anni, inventando il famosissimo freddo espresso. Un drink da sorseggiare con la cannuccia, simile a uno shakerato che si può zuccherare a piacere.

Ma di caffè freddo se ne possono preparare davvero tantissimi tipi e tutti golosissimi. Ecco perché in estate diremo basta al cappuccino dopo aver provato quest’idea per preparare un caffè freddo inedito. Anche il miglior purista di questa scura bevanda non saprà resistere a questa versione. Tutto quello che ci serve è un barattolo di vetro.

Grazie a questo semplicissimo oggetto che tutti abbiamo in casa, otterremo una fantastica schiuma nella quale intingere le labbra. Dopo averlo provato una volta, non ne sapremo più fare a meno. L’unica raccomandazione è di non esagerare nel consumo per non avere effetti indesiderati.

In estate diremo basta al cappuccino dopo aver scoperto la golosa ricetta casalinga del cremoso caffè freddo shakerato che sta spopolando

Come accade per la granita siciliana, in estate non si può far a meno di gustare un buon caffè freddo. Ma invece della solita crema di caffè, spesso confezionata, o del triste cubetto di ghiaccio, ecco la ricetta che ci farà impazzire. Questa ricetta può essere utilizzata anche come dessert leggero.

Gli ingredienti necessari sono:

3-4 cubetti di ghiaccio;

1 espresso o caffè moka;

1 cucchiaino di gelato alla vaniglia o fiordilatte;

cacao o cannella in polvere;

zucchero di canna a piacimento.

Prendiamo il nostro barattolo, che deve essere abbastanza capiente per contenere tutti gli ingredienti. Inseriamo i cubetti di ghiaccio, lo zucchero se desiderato, il caffè e la pallina di gelato. Ora chiudiamo il barattolo e shakeriamo il tutto per 30 secondi. Versiamo il contenuto del barattolo in un bel bicchiere e spolveriamo la soffice crema che si sarà formata con cannella o cacao in polvere. Il nostro momento di piacere è arrivato.

