In cucina preparo i Blintzes, deliziose crepes al formaggio dell’antica tradizione ebraica 

Ci sono tanti modi per preparare un piatto gustoso, uno è quello di scoprire le antiche tradizioni. Impiattiamo allora degli eccellenti Blintzes al formaggio, tanto gustosi quanto antichi.

Se le crepes sono francesi, forse i suoi bisnonni sono di origine ebraica. Questo antico piatto che assomiglia tanto alle crepes ha un’antichità invidiabile. Risale all’epoca di Mosè, all’incirca mille e duecento anni prima dell’era cristiana.

La ricetta che festeggia le donne e la legge

Si racconta che dopo aver ricevuto le tavole della Legge sul Sinai, Mosè discese dal monte, anche se un po’in ritardo. Credendolo morto, gli uomini costruirono un vitello d’oro e si misero a ballare di fronte alla rappresentazione del nuovo dio. Le donne però presero le distanze dagli uomini e così Mosè le premiò regalandogli una giornata libera da impegni.

Prepararono così per festeggiare questi ripieni al formaggio. L’imbottitura non fu scelta a caso. In effetti il bianco del formaggio doveva rappresentare la purezza di fede di quelle donne che non cedettero all’idolatria. Da allora questa ricetta fa parte della festa a tavola dello Shavuot, il giorno in cui gli ebrei festeggiano il dono della Legge. Vediamo allora come preparare questa deliziosa e antica ricetta ebraica.

In cucina preparo i Blintzes, deliziose crepes al formaggio per tutti

Per questa ricetta possiamo utilizzare del formaggio fresco o della ricotta di giornata nella versione dolce.

Ingredienti

Per le crepes

▪ 1 tazza di latte intero;

▪ 4 uova a temperatura ambiente;

▪ 1 tazza di farina per tutti gli usi;

▪ 2 cucchiai di zucchero;

▪ 1/2 cucchiaino di sale.

Per il ripieno al formaggio fresco

▪ 450 g. di formaggio fresco;

▪ ¼ di tazza di panna acida o yogurt greco semplice;

▪ 1 tuorlo d’uovo;

▪ un pizzico di noce moscata;

▪ sale e pepe bianco a piacere.

Per il ripieno di ricotta

▪ 400 g. di ricotta di latte intero;

▪ scorza di un limone;

▪ 1 cucchiaino di zucchero

▪ pizzico di sale.

Altri ingredienti

▪ burro per cucinare;

▪ panna acida o marmellata ai mirtilli per servire.

Preparazione della pastella e delle crepes

Iniziamo con lo sbattere le uova insieme al latte in una ciotola capiente. Aggiungiamo poi la farina e il sale e impastiamo per avere un buon amalgama senza grumi. Copriamo la ciotola con un panno e lasciamo in frigo per più di due ore.

Ora scaldiamo una padella antiaderente da 20–25 cm a fuoco vivo. Una volta calda, si abbassa il fuoco e aggiungiamo 1/3 di tazza di pastella. Facciamo roteare velocemente la pastella inclinando la padella. In questo modo la pastella si distribuisce uniformemente sulla padella. La cottura avviene a poco meno di un minuto. Basta notare che i bordi siano dorati e si stacchino con facilità. Sistemiamo così di volta in volta le crepes su di un canovaccio pulito. Così in cucina preparo i Blintzes, deliziose crepes al formaggio della tradizione ebraica.

Ripieni e cottura

Per preparare i ripieni basta mischiare i diversi ingredienti. Mettiamo 2 o 3 cucchiai di ripieno al centro della crepes, che sistemiamo sul canovaccio con il lato cotto da sotto. Poi chiudiamo i lati sul ripieno e arrotoliamo. Prendiamo le crepes e le sistemiamo in recipiente, con la parte che fa da “cucitura” verso il basso.

Per la cottura prendiamo una padella antiaderente e sciogliamo due cucchiai di burro. Sistemiamo 4 Blintzes nella padella e cuociamoli a fuoco medio fino a doratura da una parte e dall’altra. Possiamo impiattare con guarnizione di panna acida, oppure marmellata o frutta fresca a fettine.