Buon cibo, mare, cultura: l’Italia è questo, ma tanto altro ancora. Nel Belpaese si possono vivere delle esperienze uniche. Ci sono tantissimi posti che sono apprezzati a livello internazionale. Chi ama la montagna avrà pane per i suoi denti, chi ama la collina pure, ma anche, ovviamente, chi ama il mare.

Come ben sappiamo, in Italia il cibo è una vera e propria cultura. Ogni regione ha un suo piatto tipico che è un pochino il cavallo di battaglia di ogni città. A Roma non si possono non citare i primi, oppure il risotto di Milano, la pizza a Napoli o la caponata in Sicilia. Ma potremmo andare avanti ancora tantissimo, dato che la lista sarebbe veramente lunga.

Le rivisitazioni

Nonostante ci siano dei piatti della tradizione che devono essere fatti in un determinato modo, a molti piace creare delle varianti, qualcosa di nuovo. Un piatto innovativo, ad esempio, può essere la Carbonara per i vegetariani, quella fatta con le zucchine.

Ma non solo nel cibo, c’è innovazione anche nel beverage. L’Italia, infatti, è molto forte anche sulla produzione di vini e bevande. Tutti conosciamo lo Spritz, che possiamo fare con il Campari oppure con l’Aperol. La scelta tra questi due dipende dal gusto della persona che lo beve.

Lo Spritz è il cocktail per eccellenza per l’aperitivo ed è nato oltre un secolo fa tra Padova, Treviso e Venezia. Infatti in queste città è molto economico. In Costiera, e più precisamente ad Amalfi, è stato, però, creato un nuovissimo Spritz, tutto partenopeo.

In Costiera Amalfitana oltre al mare che sembra quello delle Maldive c’è un cocktail da capogiro da provare

Proprio ad Amalfi è stato creato il Lemon Spritz. Una versione abbastanza particolare del solito cocktail, assolutamente da provare se ci rechiamo in zona. Ovviamente, come si capisce dal nome, alla base possiamo trovare il limone. Quindi, se non amiamo questo frutto, forse è meglio evitare.

Come è fatto il Lemon Spritz

Il Lemon Spritz è molto semplice da fare. Tutto quello che ci occorre è del limoncello, del Prosecco e della soda. Prima cosa da prendere è il bicchiere, in cui verseremo dei cubetti di ghiaccio, una fettina di limone e delle foglie di menta.

Poi versiamo con un movimento rotatorio un pochino di limoncello: in questo modo eviteremo che si attacchi al fondo del bicchiere. Ora aggiungiamo il Prosecco e poi per finire un pochino di soda. Mescoliamo per bene e il nostro cocktail è pronto.

E così in Costiera Amalfitana oltre al mare che sembra un paradiso abbiamo anche una nuova versione dello Spritz da provare.

