In cosa stanno investendo i migliori hedge fund del mondo? Alla fine di ogni trimestre, i gestori di hedge fund con più di 100 milioni di dollari in gestione devono rivelare le loro posizioni di portafoglio. Devono farlo entro 45 giorni. La scadenza per il secondo trimestre del 2020 era il 14 agosto. Come sempre, è una sorpresa poter vedere dove alcuni dei migliori money manager del mondo hanno messo i loro dollari. È sempre utile vedere le convinzioni di chi è stato tra i più bravi a generare alpha (sovraperformance) nel corso degli anni.

L’esposizione di questi fondi può essere una fonte preziosa di nuove idee e strutture per l’allocazione dei portafogli. Dopo tutto, molti di questi fondi hanno una visione a lungo termine. E mantengono le loro posizioni per molto più di un trimestre. Potete prendere il meglio dai vostri gestori di portafoglio preferiti. E costruire un portafoglio che è in ritardo solo di qualche settimana rispetto alla loro strategia di investimento. E potete farlo gratis.

In cosa stanno investendo i migliori hedge fund del mondo?

All’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, dati alla mano, ci siamo concentrati sui 20 migliori hedge fund. Per sceglierli abbiamo usato una semplice metrica. Chi ha fatto meglio dell’S&P500. Cioè chi ha generato più alpha. Ne abbiamo quindi selezionati 20. E quali erano i titoli più presenti nei portafogli di questi fondi? Per numero di presenza, Amazon era il primo. Seguono Facebook, Microsoft, Shopify, PayPal, Visa, JD.com, Salesforce, Sea Limited, Netflix, Alphabet, Smartsheet, Alibaba, Mastercard, ServiceNow, Tesla e Fastly. Avete notato che dei FAANG non c’è Apple (NASDAQ:AAPL)? Strano, vero? Eppure il titolo azionario della mela ha fatto +67,61% da inizio anno. Superando i 2 trilioni di dollari di capitalizzazione.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Sia come sia, l’azienda di Cupertino non è presente nelle posizioni top di questi 20 hedge fund. E tutte le società citate appartengono solo a quattro categorie. Grande capitalizzazione tecnologica, pagamenti digitali, e-commerce globale, servizi cloud. Fondamentalmente tecnologia, declinata in salse diverse. Rispetto al primo trimestre dell’anno, questi hedge fund hanno comprato dei titoli azionari che prima non avevano. Si tratta di PayPal, Salesforce, ServiceNow e Smartsheet. Ma questi titoli non sono soli. Perché altri sono stati comprati da almeno 2 dei 20 fondi nel trimestre aprile-giugno. Si tratta di Datadog, StoneCo, Vroom, Pinduoduo, Spotify, CrowdStrike, CoStar Group e Square. Ancora titoli tecnologici, ovviamente.

Gli hedge fund hanno costi proibitivi per le masse. Ma le loro migliori partecipazioni e i loro recenti acquisti sono visibili a tutti quattro volte all’anno. Con solo poche settimane di ritardo. Prendete ispirazione da alcuni dei migliori e più rispettati money manager del mondo. Potrete così costruire un portafoglio eccezionale.