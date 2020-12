Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si è a corto d’idee per un dessert scenografico e gustoso da servire durante le festività natalizie, si può ricorrere a questa ricetta. La Redazione di ProiezionidiBorsa illustra in che modo farcire e decorare il pandoro per renderlo davvero scenografico.

Preparare la farcia interna

Prima d’illustrare il procedimento per farcire il pandoro e renderlo gourmet, ecco qualche idea per realizzare la farcia. Sicuramente mascarpone e Nutella è uno degli abbinamenti vincenti, ma per rendere più speciale il pandoro si può realizzare un mascarpone al pistacchio. Mescolare 5 tuorli con cinque cucchiai di zucchero e 500 grammi di mascarpone. Montare il tutto fino ad amalgama completa.

Solo ora aggiungere, a filo, una confezione di panna da montare di 250 milligrammi. La crema al mascarpone deve risultare ben spumosa e gonfia. Aggiungere, con l’aiuto di una spatola o di un lecca bordi, la crema di pistacchio, fino a raggiungimento di colore e sapore desiderati. Ora che la crema di mascarpone al pistacchio è pronta, dedicarsi alla farcitura.

Come farcire il pandoro

In che modo farcire e decorare il pandoro per renderlo davvero scenografico? Tagliate le due estremità del pandoro, in modo da ricavare un cilindro perfetto. Con un coltello dalla lama lunga delineare la circonferenza interna del pandoro, come a voler lasciare la sola parte esterna dello stesso. Estrarre interamente il cilindro formato dall’interno del pandoro, capovolgerlo e tagliarlo in cerchi di circa 3 centimetri di altezza. Riempire l’interno con uno strato di farcia al pistacchio e un disco di pandoro, fino a chiusura completa.

Per una decorazione scenografica

Per lo strato superiore, munirsi di una piccola boule da cucina della circonferenza del pandoro e foderarla di pellicola. Inserire all’interno il mascarpone al pistacchio in eccesso, avendo cura di non lasciare aria. Chiudere con uno solo dei dischi di pandoro precedentemente tagliati. Riporre in frigo per un’ora circa e poi sformare e adagiare sul cilindro di pandoro dapprima farcito. Utilizzare i ritagli di pandoro per creare una decorazione e lasciar colare della crema di pistacchio sopra. Al taglio, si vedrà il pandoro farcito e ben stratificato.