La Corte di Cassazione, ha sancito la legittimità di proposte di accordo di durata superiore ai 5 anni, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ciò, purché i creditori esprimano il consenso, attraverso l’esercizio del diritto di voto. Così ha deciso la Corte, con l’ordinanza n. 17391/2020. Quindi, secondo questo orientamento, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, solo i creditori possono valutare la convenienza di un piano di pagamento in 5 anni.

Decisione della Cassazione

Come anticipato, per la Cassazione, in caso di sovraindebitamento si può pagare in 5 anni. Più precisamente, la Corte ha richiamato una sua precedente sentenza, ossia la n. 17834/2019. Con la medesima, già aveva precisato che negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi. Detti accordi possono prevedere il pagamento anche oltre il termine di 1 anno dall’omologazione. Detto termine, previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, può essere superato se ricorre la volontà dei creditori. Ciò può accadere, se ad essi viene riconosciuto il diritto di voto, cioè la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. In tal caso, i piani di pagamento possono anche superare i 5 anni. Quindi, in conclusione, ha errato il Tribunale a richiamare la sentenza n. 4451/2018, perché in quel caso era mancato il consenso dei creditori.

La sentenza di primo grado, quindi, è stata cassata perché il pagamento in 5 anni non presentava alcun problema di fattibilità dal punto di vista giuridico. Esso, infatti, poneva solo una questione di convenienza, soggetta alla valutazione dei creditori. La sentenza 17391/2019, infatti, richiamata dalla Corte, ha precisato che i piani di pagamento pluriennali non sono illegittimi. Essi, possono solo risultare non convenienti per i creditori, che sono i soli a poter valutare la proposta, esprimendosi attraverso il diritto di voto. Conseguentemente, in caso di sovraindebitamento, si può pagare in 5 anni e più se così accettano di fare i creditori.