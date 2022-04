Quante volte ci sarà capitato di svegliarci con questa strana sensazione in bocca. Magari dopo aver esagerato con l’alcol o il cibo la sera precedente. Probabilmente avevamo solo bisogno di idratarci e, dopo un bel bicchiere d’acqua, ecco che sparisce. Ma questa sensazione di secchezza della fauci ha un nome scientifico, xerostomia. Questa condizione è legata alla riduzione o all’assenza di flusso salivare che causa proprio la secchezza della mucosa orale. Varie sarebbero le cause che possono portare a questa condizione che è spesso transitoria.

Ad esempio l’uso di alcuni farmaci o anche la chemioterapia, oppure potrebbe essere legata a fattori emotivi. In altri casi potrebbe dipendere da alcune patologie come il diabete, l’ipertiroidismo o addirittura dei traumi. Nei casi più gravi potrebbe portare anche a difficoltà a deglutire o nel linguaggio.

In caso di bocca secca e impastata che ci causa disagio potrebbero bastare questi semplici rimedi contro la secchezza delle fauci

Per questo è sempre bene approfondire e indagare a fondo sui campanelli d’allarme che può inviarci il nostro organismo. Anche sentire spesso una sensazione di amaro in bocca potrebbe nascondere altro. Rivolgiamoci sempre al nostro medico di famiglia che saprà consigliarci il miglior corso d’azione. In alcuni casi potrebbe essere un sintomo di una malattia immunologica da non sottovalutare, la Sindrome di Sjogren. Questa patologia è caratterizzata principalmente da secchezza orale e oculare, ma potrebbe essere collegata anche ad altri sintomi. Ad esempio ad unghie fragili che si sfaldano facilmente o anche la secchezza della cute.

Ma se si tratta di sintomi passeggeri?

In questi casi si può ricorrere a dei semplici rimedi per ovviare a questo problema che ci causa disagio. Come suggerisce anche l’autorevole Istituto Humanitas, si potrebbe ricorrere a spray umettanti artificiali. Questi spray vanno ad imitare l’effetto della saliva, andando ad inumidire il cavo orale. Un altro rimedio molto pratico ed economico potrebbe essere l’utilizzo dei chewing gum. La gomma da masticare aiuterebbe, così, a stimolare la produzione della saliva e a contrastare la secchezza delle fauci.

Bere acqua è sempre una buona idea

Quando questa condizione è legata alla disidratazione, sorseggiare acqua potrebbe essere utile nell’eliminazione dei batteri nel cavo orale. Aspettando così che il flusso salivari ritorni a livelli normali. Ma anche mangiare una caramella senza zucchero potrebbe essere utile in queste circostanze. In ogni caso, sarebbe bene smettere di fumare e umidificare l’ambiente in cui si passa più tempo. A volte anche la caffeina potrebbe andare a causare ulteriore secchezza, meglio optare per bevande decaffeinate in questi casi. Un altro consiglio molto utile sarebbe quello di respirare con il naso piuttosto che con la bocca. In questo modo si andrà a limitare la riduzione del flusso salivare.

Quindi, in caso di bocca secca e impastata, che potrebbe causarci non pochi problemi, potremmo utilizzare questi metodi. In ogni caso, è sempre bene rivolgersi al medico in caso di persistenza dei sintomi. Diverse sono le patologie o eventuali carenze che si possono associare a questo disturbo.

