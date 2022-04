Ieri è stata una nuova seduta difficile per le Borse europee e per Piazza Affari. La chiusura in lieve rialzo dei principali indici azionari non ha riportato sufficiente serenità sui listini. Tuttavia quello che è accaduto nell’ultima mezz’ora potrebbe essere di aiuto per capire ciò che accadrà oggi in Borsa.

Da qualche giorno analisti e investitori si stanno domandando se l’euforia sui tecnologici sia terminata. Nella seduta di martedì l’indice tecnologico Nasdaq è crollato del 4%. Questo ribasso è arrivato dopo altre 3 sedute fortemente negative. Da inizio anno l’indice USA ha perduto oltre il 20% e il calo dai massimi storici di novembre è di oltre il 23%.

Il calo dell’indice americano, peraltro seguito anche dagli altri due indici principali di Wall Street, può condizionare pesantemente l’andamento dei listini europei. Questo condizionamento può essere negativo ma può essere anche positivo, come accaduto nella seduta di ieri. Il Nasdaq ieri ha avuto un ennesimo avvio incerto, ma dopo un’ora di contrattazione ha iniziato a salire. Questo rimbalzo ha spinto gli operatori agli acquisti anche sui mercati europei che nell’ultima mezz’ora hanno realizzato significativi apprezzamenti.

In Borsa ultime due sedute settimanali col cuore in gola ma a Piazza Affari questo scenario allontanerebbe il rischio crollo

Ieri il Ftse Mib ad un’ora dalla chiusura era praticamente attorno allo zero ma alla fine della seduta ha chiuso in rialzo dello 0,6%. Oggi Piazza Affari potrebbe ripartire da questo piccolo apprezzamento e proseguire nel recupero. L’indice maggiore della Borsa italiana ha chiuso in rialzo dopo 4 sedute consecutive in calo.

Al termine i prezzi si sono fermati a 23.830 punti, ma nell’arco della giornata hanno toccato un minimo a 23.304 punti. Il calo ha permesso di chiudere un gap rialzista che era stato aperto nella seduta del 16 marzo. La chiusura di questo spazio potrebbe permettere adesso alla Borsa italiana di rimbalzare nelle ultime due sedute della settimana. Sempre parlando di gap l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ne ha aperti due al ribasso nelle giornate del 22 aprile e del 23 aprile. Il secondo gap lo chiuderà risalendo sopra 24.261 punti. I prezzi dell’indice maggiore del listino italiano chiuderanno quello del 22 aprile risalendo sopra 24.805 punti.

Per gli operatori di Piazza Affari in Borsa ultime due sedute della settimana da seguire, quindi, con molta attenzione. Se oggi prezzi riuscissero a risalire e chiudere sopra 24.000 punti, riporterebbero un po’ di sereno in Borsa. Una chiusura della settimana sopra 24.200 punti magari con la chiusura del secondo gap, sarebbe un’ottima notizia.

Al ribasso i prezzi del Ftse Mib oggi devono fare i conti con il supporto a 23.300 punti. Se i prezzi dell’indice dovessero scendere sotto questa soglia, potrebbero calare fino in zona 22.600/22.700 punti.

Approfondimento

Il punto sui mercati