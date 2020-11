Con questa seduta, termina una settimana molto positiva sui mercati azionari, soprattutto per quelli europei. È stata una ottava in cui mai come adesso sono emerse le differenze tra mondo finanziario e mondo reale. Gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno messo in evidenza alcuni punti salienti, utili a capire cosa sta succedendo sui mercati finanziari.

Le incognite del presente pesano sulle speranze per un prossimo futuro senza pandemia

Mentre in mezza Europa si stavano ponendo blocchi sempre più restrittivi a causa della dilagante pandemia, le Borse correvano. Eppure sono scese per tutta l’estate, proprio nel momento in cui la pandemia stava dando tregua.

Questo a dimostrazione che i mercati seguono una logica che non è quella comune. Quindi diventa molto difficile cercare di anticiparli, specialmente in momenti di incertezza come questi. La strategia migliore è quella di seguire i prezzi ed adeguarsi al trend.

Piazza Affari ha terminato una buona settimane grazie alla notizia della scoperta di un vaccino efficace al 90%. Nelle ultime 10 sedute il mercato ha recuperato tutto il terreno perduto da luglio a inizio ottobre.

Se vogliamo trovare delle somiglianze, questa ottava è molto simile a quella della settimana del 20 luglio. Sia per ampiezza, che per livelli massimi e minimi molto vicini.

In Borsa è stata una settimana brillante ma con queste incognite

La settimana del 20 luglio ha segnato il massimo estivo dei prezzi per l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB). Quando tutti si aspettavano un ulteriore rialzo di Piazza Affari, il trend ha girato al ribasso e ha iniziato scendere fino a fine ottobre.

C’è da essere pessimisti? Quella settimana era cominciata al rialzo ed è finita con i prezzi sui minimi di ottava. Quella che si è appena chiusa, invece, ha fatto il contrario. La settimana ha aperto al ribasso ed è finita sui massimi di ottava.

Non c’è da essere pessimisti per la prossima settimana, anche se, forse, non si può essere molto ottimisti. La seduta di oggi è stata l’ennesima con variazione minima. I prezzi non sono scesi, ma neanche sono saliti. Cosa significa? Che gli operatori non hanno ancora preso una chiara posizione.

Sicuramente in Borsa è stata una settimana brillante ma con queste incognite, quindi non resta che attendere gli sviluppi della prossima.

