In Borsa domina il rosso nonostante dati macroeconomici positivi. Per questo motivo

La seduta di oggi della Borsa Italiana, ma anche quella delle Borse europee, è illuminante per un investitore. Lo svolgimento della giornata borsistica odierna fa chiaramente capire quali sono gli elementi che determinano l’andamento dei prezzi in questa fase.

In Borsa domina il rosso nonostante dati macroeconomici positivi

Partiamo dai dati odierni. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) ha chiuso in ribasso dello 0,70%. Il calo ha coinvolto anche le altre Borse europee. L’indice tedesco Dax ha perso l’1,4%, la Borsa di Londra ha ceduto lo 0,9%, la Piazza di Parigi ha perso 1,1%.

E’ stata, come si vede dai dati, una seduta debole per i mercati azionari del Vecchio Continente. Ma non è stata così per tutto il giorno. Anzi, pur aprendo in negativo, nell’arco di tutta la mattinata i prezzi dei listini europei sono saliti. E l’hanno fatto fino alle 15:30 momento in cui ha aperto la Borsa americana. Con l’apertura di Wall Street in calo, i listini europei hanno interrotto la salita dei prezzi e hanno girato al ribasso.

Wall Street continua a stregare le Piazze europee

Ma la cosa più sorprendente è un’altra. In mattinata sono stati diffusi alcuni dati macroeconomici della zona euro. Questi dati sono risultati migliori rispetto alle attese. Per esempio l’Indice PMI Manifatturiero e l’Indice composito dei servizi dell’Eurozona, sono risaliti di minimi di aprile. Una notizia che è stata accolta favorevolmente dai mercati. Ed infatti su questi dati le Borse sono salite. L’indice di Piazza Affari nel primo pomeriggio è arrivato anche a essere positivo.

Ma se in chiusura in Borsa domina il rosso nonostante dati macroeconomici positivi, è colpa dell’apertura debole della Piazza americana. Infatti l’apertura di Wall Street ha fatto cancellare tutto quello che era stato guadagnato in mattinata. I mercati si sono scordati completamente dei dati macroeconomici migliori delle attese e hanno seguito ciecamente al ribasso la Borsa USA.

A conferma di quanto abbiamo già scritto in altri articoli. I listini statunitensi in questo momento hanno una grande forza di attrazione sulle Borse europee e in particolare su Piazza Affari. E per fortuna la Borsa USA è da settimane impostata al rialzo.