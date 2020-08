In Borsa a Milano si è rischiato di affondare. Ecco cosa è accaduto oggi in Piazza Affari

Oggi in Piazza Affari è stata una buona seduta, al di là del risultato non particolarmente esaltante. Il listino milanese ha terminato in leggero rialzo, ma è importante come si è concretizzato il rialzo. Perché oggi in Borsa a Milano si è rischiato di affondare. Vi raccontiamo cosa è accaduto, con l’aiuto dell’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

In Borsa a Milano si è rischiato di affondare. Ecco cosa è accaduto oggi

Partiamo dai dati oggettivi. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha chiuso l’ultima seduta della settimana con un rialzo dello 0,2%. I prezzi hanno terminato a 19.512 punti. Ma la partenza per la Borsa di Milano è stata negativa. Dopo un avvio in pari, i prezzi hanno sfondato al ribasso la soglia dei 19.350 punti, ed hanno iniziato a scendere con decisione. Era lo scenario più temuto e quello che avevano ipotizzato in un precedente articolo (leggilo qui).

A quel punto sembrava veramente che la seduta fosse segnata. Una discesa dei prezzi molto decisa, poco dopo l’apertura, e per di più di venerdì, lasciava presagire a una giornata pesante. E invece è accaduto il quasi impensabile. Appena sotto la soglia dei 19.300 punti, i prezzi hanno invertito il trend. Sono arrivati i cavalieri bianchi (i compratori), che hanno ribaltato l’esito di una battaglia che sembrava segnata. E alla fine della seduta la Borsa di Milano ha avuto la forza di finire in terreno positivo, e chiudere oltre il livello importante di 19.500 punti.

Chi ha salvato il listino milanese?

Ma cosa è accaduto che ha spinto gli acquirenti ad entrare? Una spinta sicuramente è arrivata dall’indice tedesco Dax. La Borsa tedesca ha realizzato la migliore performance tra le Borse del Vecchio Continente, anche in virtù del buon dato sulla produzione industriale. Il dato ottimistico sulla ripresa della crescita in Germania, ha spinto agli acquisti anche su titoli di altri mercati, compreso il nostro listino.

Oggi sono mancati completamente i titoli bancari. Nessuno dei big ha chiuso in positivo, anche se le perdite sono state contenute, tranne che per Banco BPM e Bper Banca. Ma queste due banche pagano le buone performance delle precedenti sedute.

Il fatto che la Borsa di Milano sia riuscita a salire nonostante l’assenza delle banche, è un segnale positivo e negativo. E’ positivo perché Piazza Affari dimostra di potere reggere anche in una giornata negativa per le banche. E’ negativo perché comunque senza forti acquisti sui bancari, la Borsa di Milano è destinata a galleggiare. Come oggi.