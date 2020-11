La Borsa di Milano prosegue nella sua inarrestabile ascesa. È un trend regolare, che è spinto da una serie di titoli che si danno il cambio a ogni seduta. Come esempio viene in mente una squadra di ciclismo, in cui i corridori si alternano al comando per un po’. Quando sono a corto di fiato, lasciano il posto ad altri, per recuperare energie.

Chi può spingere in testa oggi Piazza Affari? Seguiamo l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa per scoprirlo.

I titoli legati al risparmio gestito iniziano a scaldarsi

Ieri hanno fatto fatica i bancari, che sono stati sostituiti dai titoli finanziari. Azimut, Mediolanum e Banca Generali. Non è difficile intuire perché questi titoli sono saliti. Essendo società con il core business nell’investimento, con le Borse che salgono, gli asset che hanno in portafoglio si valorizzano e i prezzi crescono.

Ieri Azimut ha chiuso sui massimi degli ultimi 8 mesi, a 18,2 euro, ma segnando un massimo di giornata a 18,27 euro. Oggi, il superamento dei 18,3 euro, potrà spingere l’azione fino a 19 euro, che è la prima resistenza.

Al ribasso, sono tollerate discese fino a 17,5 euro che non comprometterebbero il trend rialzista in atto. Ma una discesa sotto 19 euro spingerebbe l’azione fino almeno a 17 euro, rallentando il recupero dei prezzi.

In Borsa a Milano questo è l’elemento a cui fare attenzione nella giornata di oggi

Per quanto riguarda il possibile andamento dell’Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), il trend in atto è abbastanza chiaro. Se analizziamo il grafico con cadenza oraria, è facile notare che i prezzi dal 12 novembre sono sostenuti da una trendline ben delineata. Questa ha una inclinazione a 45 gradi, ideale per il proseguimento della tendenza.

Finché i prezzi si manterranno sopra questa linea di tendenza, il Ftse Mib potrà continuare a salire. In Borsa a Milano questo è l’elemento a cui fare attenzione nella giornata di oggi. Solo chiusure di giornata sotto questa linea dovrebbe mettere in allarme.

Oggi i prezzi potrebbero proseguire la corsa al rialzo e spingersi fino a 22.480 punti, e chiudere così un gap lasciato aperto il 28 febbraio. Al ribasso una discesa sotto 22.200 punti potrebbe facilmente spingere i prezzi fino a 22mila.

