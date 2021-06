I Monti Sibillini nella Regione Marche, in provincia di Macerata, sono un paradiso naturalistico conosciuto in tutto il Mondo e sono perfetti per i trekking in mountain bike. Propongono picchi montuosi e declivi che degradano verso il mare, borghi caratteristici e molto affascinanti. Sono ricchi di strade con curve panoramiche e selve frondose.

Sono questi i “monti azzurri” e gli infiniti spazi sognati dal poeta Giacomo Leopardi che da Recanati li percepiva vaghi e intangibili. Ancor oggi questo piccolo regno fatto di borghi affascinanti, con specchi d’acqua, una fauna ricchissima e verde incontaminato, ci incanta. Scopriamolo con gli Esperti di Turismo di ProiezionidiBorsa.

Il regno delle orchidee e delle farfalle

I Monti Sibillini sono un paradiso per gli appassionati di mountain bike e di chi ama fotografare orchidee e farfalle. Ci sono oltre 50 specie di questi fiori selvatici su questi monti e ben 830 diversi tipi di lepidotteri catalogati dagli esperti di Scienze Naturali.

Questa catena montuosa comprende, infatti, una notevole escursione altitudinale (oltre 2.000 metri sul livello del mare) che determina diversi mondi vegetali. In bicicletta sui Monti Sibillini e gli infiniti spazi sognati da Leopardi si va volentieri anche in salita. Si parte dalla macchia mediterranea della collina e si arriva alla flora subalpina delle alte quote.

In bicicletta sui Monti Sibillini tra gli infiniti spazi sognati da Leopardi

Le gambe non si affaticano su questi percorsi. Questi scenari naturali, nel corso del tempo, sono cambiati davvero poco. Questa Regione è stata stravolta nella sua fisionomia soltanto lungo le coste. Dunque, questi boschi sono stati fonte di ispirazione per molte storie e leggende legate al mito della Sibilla.

Era una figura misteriosa che si ritenesse abitasse le cavità del monte omonimo. In questo fantastico rimando tra leggenda e natura, c’è però un fondo di verità nelle magnifiche grotte di Frasassi, che sono uno spettacolo assolutamente imperdibile. È una gita adatta per tutta la famiglia e i camminamenti sono sicuri e percorsi in piccoli gruppi con guide.

Foreste e praterie temperate

Ecco qualche altra meta da visitare, per esempio, lungo la suggestiva strada provinciale 5.

Innanzitutto, i Piani di Ragnolo, nei pressi del lago di Fiastra. E poi ci sono Trebbio, Paninventre e Podalla: borghi con vista fantastica su uno dei panorami più suggestivi. E quello offerto al tramonto dal Monte Coglia che sale verso Fonte del Pozzo.