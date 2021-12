Abbiamo già parlato di relazioni di coppia in alcuni articoli pubblicati sulle pagine di ProiezionidiBorsa. Ad esempio, abbiamo visto quali sono le coppie di segni che più stanno bene insieme e quelle che invece non dovrebbero mai incontrarsi. Oppure, abbiamo scritto segni più passionali che ci regalerebbero delle notti indimenticabili.

Ma come si fa a capire come comportarsi per sedurre qualcuno? In base al suo segno zodiacale ecco svelati i trucchi per conquistare subito al primo appuntamento la persona che ci piace.

Ebbene sì, ogni segno ha una sua particolarità (questo ormai è risaputo). È proprio questo che ci permetterà di capire come comportarsi a un primo incontro per fare subito centro e conquistarlo/a. Quindi, cosa stiamo aspettando? Non perdiamo tempo e facciamoci trovare preparati al prossimo incontro.

Ariete – è un segno che predilige le emozioni forti. Se abbiamo un appuntamento con un ariete sarebbe meglio evitare uscite tranquille tipo cinema o pizza. Meglio andare ad una festa o organizzare qualcosa di imprevedibile.

Toro – un segno che vuole persone autonome al proprio fianco. Al primo appuntamento meglio fargli subito capire che abbiamo degli hobby e degli interessi, perché odia chi non è indipendente e non si appassiona a qualcosa.

Gemelli – per conquistare un Gemelli bisogna essere unici. Non sopportano quelli che fingono di essere qualcun altro per piacere.

Cancro – questo segno ama chi è divertente ma senza essere scontato. Battute classiche o già sentite non lo conquistano. Meglio optare con un finissimo black humor senza però esagerare.

Leone – un segno molto pieno di sé e come tale ama chi gli fa i complimenti. Il trucco per conquistare un Leone è adularlo e mai mettersi in competizione con lui.

Vergine – predilige interessi intellettuali. Ama le persone colte che si appassionano di un qualcosa. Non significa per forza che bisogna essere laureati, è un segno che si appassiona subito alle persone che si interessano di qualcosa e che sono curiose.

Proseguiamo con gli altri

Bilancia – i nati sotto il segno della Bilancia apprezzano la finezza comunicativa. Dovremmo quindi parlare in un modo che fa capire significati profondi di un concetto con poche parole. Non amano i palloni gonfiati.

Scorpione – il primo appuntamento con uno Scorpione deve stravagante. È un segno passionale ed energico, quindi meglio evitare cose classiche e monotone.

Sagittario – un segno davvero difficile da conquistare, ma se troviamo anche un solo punto in comune allora è fatta. Il segreto è fargli più domande possibili per fargli capire quali sono le cose che ha in comune con noi.

Capricorno – al Capricorno piacciono le persone intuitive. Meglio fargli capire che siamo svegli e reattivi quando parliamo con questo segno.

Acquario – per colpire un Acquario bisogna avere un autostima elevatissima senza però dimostrarsi egocentrici e pieni di sé.

Pesci – per colpire un Pesci bisogna essere molto propositivi. Essendo il sognatore dello zodiaco ha bisogno di chi propone delle idee ma che poi le concretizza.