Con l’arrivo della stagione fredda, spesso è difficile scegliere che cosa portare in tavola. L’abbondanza di ortaggi dell’estate è ormai passata, e dobbiamo accontentarci di scelte più limitate. Ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare a una dieta varia, salutare e naturalmente gustosa. Ci sono moltissimi sapori da scoprire anche in autunno, alcuni nuovi, altri della tradizione. Ad esempio, c’è un ortaggio tipico della stagione fredda che una volta era molto diffuso, ma oggi è consumato solo da pochi intenditori. In realtà questo ortaggio è una vera miniera di fibre, vitamine e sali minerali, e possiamo ottenere molti vantaggi se scegliamo di metterlo in tavola. Vediamo di che cosa si tratta.

In autunno mettiamo in tavola questa verdura forse poco conosciuta ma ricchissima di fibre e vitamine

Ma di quale verdura stiamo parlando? Del delizioso cardo. Pianta diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, il cardo è un parente del carciofo. Ne esistono diverse varietà, e si tratta di un ortaggio molto versatile in cucina. Purtroppo non è molto diffuso nei supermercati. Se abbiamo l’abitudine di comprare le verdure al mercato dei contadini, certamente riusciremo a procurarcelo. Ma il cardo non è soltanto delizioso, bensì anche molto salutare. Innanzitutto, è da sottolineare il suo contenuto di fibre, importantissime per il corretto funzionamento dell’intestino.

Ma non solo, oltre alle fibre, i cardi sono ricchi di vitamine, soprattutto quelle del gruppo B, e di sali minerali. In autunno mettiamo a tavola questa verdura forse poco conosciuta ma ricchissima di fibre e vitamine, certamente ne guadagneremo in salute. Contiene infatti quantità importanti di vitamine del gruppo B, soprattutto B1, B2, B3.

Il cardo è ricco di vitamine del gruppo B e sali minerali

Il cardo è anche ricchissimo di calcio, ferro, potassio e fosforo. Una vera e propria bomba di salute.

Se non sappiamo come cucinare i cardi, non lasciamoci scoraggiare. Prepararli è molto facile. Eliminiamo le parti più coriacee, e prepariamoli gratinati al forno, oppure in minestre e passati di verdura. Si possono cuocere al vapore o anche al microonde. Condiamoli con olio e sale per un pasto velocissimo e salutare. Ottimi anche tagliati a tocchetti e cotti in padella con aglio, olio, sale, e se lo gradiamo un po’ di formaggio. Insomma, c’è da sbizzarrirsi.

