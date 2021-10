Le zucche sono ortaggi tipici della stagione autunnale molto apprezzati da grandi e piccini. Si tratta di un ortaggio che, in parte, deve la sua fama alla festa di Halloween, arrivata a noi dagli Stati Uniti d’America.

Infatti, la sera del 31 ottobre non di rado si scorgono i ghigni di grandi zucche rotonde sui davanzali e nei giardini.

Inoltre questo salutare ortaggio potrà anche essere utilizzato per diverse preparazioni in cucina, la più famosa è sicuramente la vellutata di zucca. Tra le proprietà delle zucche a polpa gialla o arancione troviamo i carotenoidi, la luteina e la violaxantina.

Molti coltivano le zucche all’interno dell’orto ma la maggior parte delle persone, non possedendo abbastanza spazio, si limita ad acquistarle.

Infatti, è possibile comprare zucche meravigliose sia al mercato che al supermercato, sarà sufficiente prestare attenzione ai dettagli durante scelta. Nonostante si trovino facilmente per dodici mesi all’anno bisogna essere consapevoli che in determinati periodi non saranno km zero.

In autunno e inverno mettiamo nel carrello la zucca migliore del supermercato grazie a questi semplici trucchetti

Le zucche si suddividono tra le estive e le invernali, simili ma con caratteristiche diverse. Infatti mentre le zucche estive hanno una buccia molto sottile, quella delle invernali sarà molto più spessa.

Nella scelta delle estive andranno preferite quelle piccole dal momento che avranno più polpa e sapore.

Inoltre, meglio evitare tutte le zucche e zucchine con macchie scure, tagli o zone ammaccate.

Per quanto riguarda quelle invernali, invece, dovrebbero essere comprate intere e con la scorza dura.

Prima di procedere all’acquisto si consiglia di osservare il picciolo che non dovrà essere rinsecchito o staccato.

Se, provando a bussare sulla zucca, dall’interno proviene un suono sordo sarà segno di maturazione.

Zucca già tagliata

Nel caso di zucche già tagliate, invece, la polpa dovrà essere umida e non secca. Infatti, nel caso di polpa rinsecchita il rischio è quello di acquistare una zucca aperta da molto tempo.

La zucca già tagliata, soprattutto se a fette sottili, andrà avvolta in uno strato di pellicola trasparente per allungarne la vita.

In ogni caso andranno consumate nel giro di poco tempo dal momento che si conserveranno meno rispetto a quelle intere.

Conservare

Le zucche invernali si conserveranno tranquillamente in un luogo fresco e buio per mesi senza rovinarsi. Quelle estive, invece, si rovinano molto più velocemente, per questo motivo dovrebbero essere consumate nel giro di poco tempo.

Come cucinarle

Come si scriveva le zucche rivestono il ruolo di protagoniste in cucina durante la stagione autunno e inverno.

Si prestano bene a qualsiasi tipo di preparazione, ottime bollite ma anche fritte, al forno o gratinate. Inoltre, la loro consistenza le rende perfette per diventare delle ottime aggiunte ad impasti di pane o gnocchi.

La zucca si sposa bene anche con spezie come il curry all’interno di piatti dal sapore orientale.

Quando diventano troppo grandi, inoltre, le zucche potranno essere consumate ripiene al forno.