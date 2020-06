In attesa dell’impennata, a Piazza Affari si scaldano i motori. In Piazza Affari e su tutte le Borse d’Europa regna la prudenza. Gli indici hanno chiuso la prima seduta della settimana con perdite contenute inferiori al 1%. Da cosa deriva questa debolezza dei listini del Vecchio continente, compreso quello italiano?

Dopo il balzo dei prezzi del 16 giugno, Piazza Affari da qualche seduta sembra aver smarrito la strada del rialzo. Da 5 sedute i prezzi dell’indice principale di Milano si muovono all’interno di un range molto stretto. Una fascia di prezzo delimitata nella parte superiore da quota 19.870 punti e in quella inferiore dal livello di 19.295 punti. Il movimento laterale dei prezzi non è solo del listino milanese ma riguarda anche il resto delle Borse europee. Sembra quasi che i listini del Vecchio Continente stiano in attesa di qualcosa per poter ripartire al rialzo. Cosa stanno aspettando le Borse europee per mettere a segno una nuova balzo?

Le incertezze di Wall Street pesano

Sicuramente alle Borse europee in questo momento manca la spinta propulsiva di Wall Street. La Borsa americana da qualche seduta ha fermato la corsa e questo ha penalizzato moltissimo anche le Piazze azionarie dell’Europa.

L’incertezza della Borsa USA è legata alle previsioni di rilancio dell’economia. Le stime della crescita economica in questo momento sembrano più deboli di quello che si era immaginato fino a qualche giorno fa. Le prospettive di una ripresa più lenta dell’economia USA influisce pesantemente sulla ripresa dell’economia mondiale. Quindi anche su quella europea. Ecco perché le Borse di qua e di là dell’Atlantico, frenano

La Borsa di Milano sembra mordere il freno

Intanto, in attesa dell’impennata, a Piazza Affari si scaldano i motori. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) oggi ha chiuso a 19.478 punti con un calo dello 0 7%. Quota 19.000 punti al ribasso e quota 20.000 al rialzo rimangono i due livelli di riferimento per prendere posizione sulla Borsa Italiana. Da tenere presente che l’indice non ha ancora chiuso il gap che ha aperto con la seduta del 16 giugno. Condizione importante per permettere alla Borsa di rilanciarsi al rialzo.