Moltissimi critici hanno descritto “Breaking Bad” come una delle serie Tv più belle di sempre. Appassionante, profonda e ricca di colpi di scena, questa serie è stata capace di colpire gli spettatori anche grazie alle grandi capacità attoriali del suo cast. Per questo motivo oggi presenteremo un telefilm in uscita il cui protagonista è una nostra vecchia conoscenza.

Il telefilm più bello di sempre

Che cosa si nasconde nel profondo di ognuno di noi? E quali sono le origini del male? Su queste domande morali profonde si basa la trama di “Breaking Bad”. Siamo così portati a seguire le vicende di Walter White, un professore di chimica delle superiori che vive una vita assolutamente normale. Tutto scorre tranquillo per i primi episodi, fino a quando questi non scopre di avere un cancro ai polmoni in stato avanzato.

La volontà di non lasciare sola la propria famiglia porterà il professore a diventare un boss del narcotraffico e a trasformarsi nel temutissimo Heisenberg. Ed è proprio su interrogativi molto simili che si svolge la trama di “Your Honor”, il telefilm in arrivo su Sky Atlantic.

In arrivo una serie Tv che tutti gli amanti di “Breaking Bad” adoreranno

L’attore protagonista di “Breaking Bad”, Bryan Cranston, indosserà stavolta i panni di Michael Desiato, giudice integerrimo della città di New Orleans. L’evento che sconvolgerà la vita di quest’ultimo sarà tanto fortuito quanto fatale.

Infatti, suo figlio Adam investirà e ucciderà inavvertitamente Rocco Baxter, figlio del boss mafioso più potente della città. Fuggito dal luogo dell’incidente prima di essere arrestato, il giovane chiederà consiglio al proprio padre. Inizierà così la discesa del protagonista, diviso tra le responsabilità di uomo di legge e l’amore per la propria famiglia. Una dinamica allettante che non potrà non interessare tutti gli amanti del famoso chimico con il cappello.

Abbiamo così spiegato perché è in arrivo una serie Tv che tutti gli amanti di “Breaking Bad” adoreranno.