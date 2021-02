L’app di messaggistica istantanea più conosciuta al mondo riserba sempre grandi sorprese. Usata da tutti, WhatsApp prevale su molte altre applicazioni ad essa simili e sui classici SMS ormai in disuso.

I nostri cellulari squillano continuamente, segno che è appena arrivato un messaggio. Molto più apprezzati delle classiche telefonate, inviare messaggi vocali o di testo è un metodo agevole per comunicare. Proprio gli “audio”, come si è soliti definirli, sono una via di mezzo tra una chiacchierata al telefono ed un SMS. Facili e comodi da inviare e ricevere, hanno probabilmente inaugurato una nuova forma di comunicazione.

I gruppi telematici

In uno scorso articolo (link qui) abbiamo parlato della necessità di fare attenzione a ciò che si dice via social. Ciascuno di noi fa parte di almeno un gruppo creato su WhatsApp, complice la facilità con cui è possibile parlare tra più persone. Tuttavia, il lato negativo di ciò risiede nella continua ricezione di messaggi da parte di persone e gruppi diversi. Ciascuno ha una propria vita e degli impegni da rispettare e per questo non si può passare la giornata rispondendo a chiunque. Così, spesso si evita di aprire le conversazioni e si pensa di rispondere più tardi. Facendo in questo modo, però, si rischia di dimenticare alcune chat e di non rispondere a chi dovremmo.

In arrivo una nuova ed essenziale funzionalità di WhatsApp

Ecco perché WhatsApp ha deciso di introdurre una nuova funzione. La notizia non è ancora ufficiale, ma si pensa lo sarà a breve. Si tratta di una funzionalità che permette di raccogliere tutte le chat da aprire in un secondo momento. Sarà l’app stessa a ricordarci di dover rispondere ad alcuni messaggi, così da evitare di fare brutte figure. Sembra una proposta molto utile, soprattutto per i più smemorati. È in arrivo una nuova ed essenziale funzionalità di WhatsApp, speriamo di averne la conferma il prima possibile.