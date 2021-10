Sebbene l’estate sia ormai terminata da diverse settimane, a molti ancora rimane la nostalgia e la malinconia relativa alle vacanze. Anche per questa ragione, ultimamente, sono sempre di più le persone in cerca di idee per delle fughe di qualche giorno alla scoperta di borghi e cittadine italiane. Ideali da visitare in un periodo come questo, caratterizzato dai profumi e dai sapori dell’autunno.

Le meraviglie del centro Italia

Da questo punto di vista, vivendo in Italia, ci troviamo senza ombra di dubbio in una posizione privilegiata. Difatti, abbiamo la grande fortuna di vivere in un Paese pieno di bellezze paesaggistiche ed urbanistiche. Come, ad esempio, i meravigliosi borghi delle regioni del centro Italia. Difatti, dagli splendidi paesini toscani alle città di montagna in Abruzzo, sono tanti i posti da dover visitare almeno una volta nella vita. A questo proposito, tra pochissimo, andremo a parlare di una meravigliosa città e di un evento veramente da non perdere.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

In arrivo una mostra sensazionale a base di tartufo bianco in questa splendida cittadina umbra

Con la campagna vaccinale che procede spedita ed i casi giornalieri che si abbassano ogni giorno di più, sembrerebbe che il peggio della pandemia sia ormai alle nostre spalle. Per questa ragione, se lo scorso autunno quasi tutti gli eventi sono stati cancellati, quest’anno riprenderanno con più forza e partecipazione di prima. Tra questi ritornerà anche una delle mostre più attese e desiderate dell’Umbria, ovvero quella del mercato nazionale del tartufo bianco. La mostra si svolgerà i prossimi 31 ottobre e 1° novembre nella bellissima Città di Castello, in Umbria. Anche questa, come tante altre, nel 2020 non è stata organizzata proprio a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

Quest’anno però, come dicevamo, tornerà finalmente in grande stile. In queste due giornate, infatti, il centro della città andrà a riempirsi di stand, di mercati e di eventi. Tutti legati alla scoperta ed alla presentazione dei sapori del tartufo bianco. Sarà possibile acquistare i prodotti migliori, assistere a show di cucina e degustare tantissimi prodotti diversi. Il tutto nell’atmosfera bellissima di questa città meravigliosa. Sarà un modo per assaporare i migliori prodotti del nostro Paese, circondati dagli odori e dalle sensazioni dell’autunno.

Non aspettiamo ancora dunque e prenotiamo due giorni a Città di Castello, così da non perderci questo evento così desiderato e finalmente tornato. Infatti diciamo a tutti che è in arrivo una mostra sensazionale a base di tartufo bianco in questa splendida cittadina umbra.