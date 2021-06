Microsoft ha fissato la data di chiusura del browser Internet Explorer. Dunque in arrivo un pensionato eccellente dopo 27 anni di onorata carriera nel mondo di Internet. Infatti entro il 25 giugno 2022 lo storico browser scomparirà dalla versione Windows. Gli utenti, però, non devono spaventarsi perché non vuol dire che non potranno più navigare in Rete. Chi ha la piattaforma Windows conosce già Microsoft Edge che da circa 6 anni in modo graduale ha preso il posto dello storico browser di casa Microsoft.

Le scelte degli utenti

Effettivamente, gli utenti hanno già abbandonato nell’ultimo decennio Internet Explorer per piattaforme di navigazioni simili. Molti, lamentandosi della lentezza, hanno guardato altrove. Infatti la concorrenza è cresciuta a dismisura e Microsoft in questo segmento ha perso un po’ di terreno. Infatti Google Chrome e Mozilla Firefox si sono impossessati di un’ampia platea di utenti, desiderosi di navigare sul web. Chrome ha fatto la parte del leone poiché ha sfruttato l’interazione con i servizi della casa madre Google.

Microsoft non demorde

Logicamente Microsoft ha accusato il colpo ma non demorde. Infatti, come detto prima, esiste un programma per navigare: Edge. Questa piattaforma è semplice da usare ed è molto simile al software di casa Google.

Perciò gli utenti che non vogliono recidere definitivamente il loro legame con Microsoft possono sfruttare questo software per continuare a navigare su Internet.

Altre scadenze

Parallelamente c’è da mettere in evidenza un altro aspetto, gran parte delle applicazioni web di Microsoft non gireranno più su Internet Explorer. I fruitori di Microsft Teams hanno già dovuto abbandonare il browser. Entro agosto 2021, Internet Explorer non supporterà più Microsoft Office 365, il cloud OneDrive e il servizio di posta elettronica Outlook.

Dunque meglio iniziare a trovare l’alternativa e ad abituarsi a nuovi browser per navigare in Internet. Purtroppo entro un anno Internet Explorer con il logo caratterizzato dalla sua e minuscola blu o azzurra, con un anello giallo o oro rimarrà un pezzo di antiquariato.