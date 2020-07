In questo articolo parleremo di un incentivo all’imprenditoria. A causa dell’attuale crisi finanziaria è difficile pensare di investire in una nuova attività. In particolare per le donne e in un settore come l’agricoltura.

Il Governo ha inserito nella Legge di Bilancio 2020 un incentivo proprio per le imprenditrici agricole. Si tratta di una manovra approvata dalla Conferenza Stato Regioni e già attiva. Vediamo quindi il nuovo bonus donne in campo, come funziona e come richiederlo. Lo staff di Proiezionidiborsa ha recentemente approfondito un nuovo bonus fiscale per le imprese. Ora è in arrivo un mutuo fino a 300mila euro a tasso zero, scopriamolo insieme.

Cosa prevede il bonus donne in campo

Le imprenditrici agricole possono richiedere un aiuto finanziario per uscire dalla crisi, ma anche le aspiranti imprenditrici avranno un supporto per avviare l’attività. Il bonus donne in campo prevede l’erogazione di mutui non garantiti a tasso zero. I finanziamenti avranno una durata massima di 15 anni e prevederanno anche un periodo di preammortamento. Le imprese agricole potranno richiedere fino a 300mila euro per investire nella modernizzazione di strutture e processi e per migliorare igiene e benessere animale.

La Legge di Bilancio ha previsto un fondo rotativo di 15 milioni di euro per il 2020, con la possibilità di nuovi stanziamenti dal prossimo anno L’organizzazione di categoria CIA-Agricoltori Italiani ipotizza oltre 100 finanziamenti per il 2020 equamente divisi tra aziende già in attività e nuove imprenditrici. Secondo la CIA, il bonus costituirà anche un incoraggiamento per le oltre 200mila aziende agricole del Paese che stanno soffrendo la crisi economica.

In arrivo un mutuo fino a 300mila euro a tasso zero

Questo bonus per l’imprenditoria agricola femminile, in realtà costituisce un incentivo per l’intera economia. L’agricoltura, infatti, è un’eccellenza del nostro Paese ed è la base per il settore eno-gastronomico. Grazie al mutuo, le imprese potranno migliorare processi ed infrastrutture. Ma anche finanziare in parte l’acquisto di terreni. Le aziende potranno crescere sul mercato e contribuire alla ripresa del Paese. Segnaliamo anche la forte crescita negli ultimi anni del turismo legato alla campagna ed alle coltivazioni biologiche. Anche questo settore è strategico nel rilancio di un’economica a forte vocazione turistica come quella italiana. La Confederazione Italiana Agricoltori sta studiando nuove forme di fideiussione per ampliare la portata di questo incentivo statale.