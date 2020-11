Con la fine dell’anno solitamente molti pensionati attendono con ansia trepidante l’assegno che contiene anche la cosiddetta gratificazione natalizia. Quest’anno ci sono delle novità che riguardano l’erogazione della mensilità aggiuntiva. Inoltre, si annuncia un bonus per altre formule pensionistiche che potrebbe alleggerire le tasche di molti contribuenti. I Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano quali saranno tutti gli importi aggiuntivi presenti nel cedolino di dicembre e, in alcuni casi, in quello di novembre.

Pagamento della tredicesima in anticipo per alcuni contribuenti quest’anno

Quella che per molti è nota come tredicesima, ha origini storiche piuttosto datate. Se si facesse un salto indietro nel tempo, infatti, si rintraccerebbe la tredicesima mensilità nel CCNL del 05 agosto 1937. Nel corso del tempo, la platea dei beneficiari della tredicesima mensilità si è sempre più estesa. Oggi, infatti, sono diversi i contratti lavorativi ed i trattamenti previdenziali che prevedono l’erogazione di tale beneficio.

Attualmente è in arrivo un maxi assegno per queste pensioni INPS. Per quanto riguarda l’anno 2020, la consueta gratifica natalizia potrebbe giungere anche con un po’ di anticipo per alcuni, ossia negli ultimi giorni di novembre. La ragione di tale anticipo, come già avvenuto nei mesi precedenti, potrebbe ascriversi al tentativo di far fronte all’emergenza economico-sanitaria che ha colpito il Paese. Coloro che potrebbero ricevere la tredicesima già a fine novembre saranno principalmente i correntisti di Poste Italiane. La gratificazione natalizia, ricordiamo, non è appannaggio di tutti i pensionati. Ad esempio, coloro che risultano titolari di Ape sociale o di assegni di tipo assistenziale non possono contare sull’importo aggiuntivo presente nel cedolino di dicembre.

In arrivo un maxi assegno per queste pensioni INPS

Un altro interessante importo extra nel mese di dicembre coinvolgerà direttamente i titolari di pensione minima. A questi ultimi, infatti, si prevede l’invio di una quota aggiuntiva a dicembre che potrebbe arrivare fino a circa 155 euro. Una guida totalmente dedicata al calcolo di tale importo è consultabile qui. Ecco dunque perché è in arrivo un maxi assegno per queste pensioni INPS. A tal riguardo, suggeriamo di consultare sempre i limiti di reddito per la ricezione del beneficio e le condizioni di ammissibilità che l’INPS prevede.

Ricordiamo, inoltre, che l’assegno delle tredicesima mensilità in genere non coincide perfettamente con il rateo del mese. Questo perché alla gratifica natalizia non si applicano le detrazioni ed i bonus consueti. Questa manovra rende l’assegno di tredicesima inferiore rispetto alla pensione vera e propria che il contribuente percepisce per 12 mesi all’anno.