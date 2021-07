Ormai tutti siamo abituati ad usare le tecnologie per relazionarci con gli Enti pubblici. La pandemia del coronavirus ha impresso una spinta ulteriore, riducendo al minimo la presenza di personale pressi gli sportelli dell’ufficio e aumentando le relazioni tramite web. Ora c’è un’importante novità, infatti è in arrivo un grande cambiamento per aziende e professionisti rispetto all’interazione con l’INPS.

Come accedere al sito INPS

Questa platea dal primo settembre non potrà più accedere al sito utilizzando il PIN rilasciato dallo stesso Istituto Previdenziale.

Dunque patronati, i consulenti, i commercialisti dovranno per obbligo utilizzare tutti gli altri metodi di identificazione per accedere al portale come SPID, CIE o CNS, già attivi da tempo. C’è da aggiungere che questa platea per il 90% dei casi ha già attivato lo PSID in tempi non sospetti perciò sono veramente pochi gli operatori con PIN rilasciato dall’INPS.

Discorso diverso per i cittadini

La data del primo settembre è vincolante per aziende e professionisti ma non per i cittadini. Quest’ultimi potranno usare le credenziali INPS fino alla data del primo ottobre.

Perché questo cambio di programma

La modifica per l’accesso alla piattaforma INPS rientra nelle misure urgenti attuate dal Decreto 2020 per la semplificazione e l’innovazione digitale. Infatti l’impiego di queste nuove chiavi d’accesso di identità digitale offre maggiori livelli di sicurezza.

Parallelamente la vita degli utenti si semplifica grazie all’utilizzo di una sola identità digitale per interagire con tutte le Pubbliche Amministrazioni.

L’INPS concede un mese in più ai cittadini

I cittadini rispetto agli operatori specializzati hanno più difficoltà ad adattarsi alle nuove normative. Per cui l’INPS a questa platea di contribuenti ha concesso un mese in più per attivare le nuove credenziali.

Dunque i cittadini che fino ad ora hanno avuto accesso ai servizi INPS tramite codice fiscale e PIN devono entro il 1 ottobre attivare SPID, CIE o CNS.

In arrivo un grande cambiamento per aziende e professionisti rispetto all’interazione con l’INPS

L’Istituto previdenziale per informare l’utenza dell’evoluzione in atto partirà con una massiccia campagna di comunicazione per informare del passaggio dal PIN alle credenziali SPID, CIE e CNS. Dunque non c’è da perdere tempo per patronati, consulenti e commercialisti perché la data del primo settembre è prossima.