In arrivo un 10% di guadagno in pochi giorni per Esprinet? La società che capitalizza 505,3 milioni di euro a Piazza Affari, distribuisce all’ingrosso tecnologie dell’informazione (IT) ed elettronica di consumo in diverse aree geografiche del Mondo.

Il titolo azionario (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 19 gennaio a 9,76 in ribasso dell’1,61%. Oggi invece, le quotazioni si portano al rialzo e con un leggero aumento dei volumi rispetto alla media degli ultimi giorni. Il titolo infatti guadagna il 2,66% e si porta a 10,06.

Cosa attendere da ora in poi?

Andiamo a fare una valutazione sia dei fondamentali che dei grafici del titolo.

Si prevede che gli utili cresceranno del 17,24% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 106,9% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un prezzo obiettivo a 12,29 e quindi ai livelli attuali, i prezzi sarebbero sottovalutati del 20% circa. I nostri calcoli invece, stimano un prezzo di fair value in area 10 euro per azione, ma riteniamo che nei prossimi mesi il nostro giudizio potrebbe essere migliorato.

In arrivo un 10% di guadagno in pochi giorni per Esprinet

Qual è la nostra strategia di investimento da poter applicare al momento attuale? Il grafico mostra una tendenza di breve, medio e lungo termine rialzista e il recente ritracciamento da 11,12 fino ai livelli attuali, sembra aver posizionato le quotazioni per un’imminente rally di almeno il 10%.

Comprare a mercato con stop loss a 9,64 ed obiettivo primo a 11,12. Riteniamo che questo livello possa essere raggiunto in pochi giorni (al massimo un paio di settimane?).

Per quanto riguarda invece, il lungo termine (ottica 12 mesi), i grafici al momento non evidenziano una forza tale da farci effettuare una proiezione affidabile. Per questo motivo, consigliamo al momento di operare sul titolo di breve termine. Il risk reward dell’operazione indicata è ottimale e i pericoli sono davvero ridotti.

Torneremo presto sull’argomento, non appena si evidenzieranno i presupposti per un’operazione di investimento di più ampio respiro.